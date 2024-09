Déjà 200 € de réduction pour le récent écran gaming Dell Alienware 32 4K QD-OLED (240 Hz)

Dévoilé au dernier CES, l’écran PC gamer Alienware 32 4K QD-OLED est un condensé de technologies qui devrait ravir les joueurs les plus exigeants. Ces derniers pourront d’ailleurs le trouver moins cher que d’habitude sur le site officiel, qui l’affiche à 919,60 euros au lieu de 1 120,30 euros.

Il y a deux ans, Dell faisait forte impression avec son Alienware 34 QD-OLED, un écran PC gamer doté d’une fiche technique d’exception que nous avions noté 9/10. Ce modèle était notamment équipé de la toute première dalle QD-OLED sur le marché du PC. Cette année, la marque innove encore plus et a présenté lors du CES 2024 son écran Alienware 32 4K QD-OLED (AW3225QF), cette fois-ci présentant une dalle montant jusqu’en 4K, et non plus seulement WQHD. Bref, un modèle qui devrait convenir aux joueuses et joueurs les plus assidus, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est déjà moins onéreux de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’écran Alienware 32 QD-OLED

Une dalle QD-OLED 4K incurvée de 32 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un taux de réponse de 0,03 ms

Le premier écran 4K QD-OLED

L’écran PC gamer Dell Alienware 32 QD-OLED ne manque clairement pas d’atouts, à commencer par sa grande dalle de 32 pouces qui peut monter jusqu’en 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Pour rappel, le modèle Alienware 34 QD-OLED, le premier à avoir été équipé d’une dalle QD-OLED, se limitait à une définition WQHD (3440 x 1440 pixels). On monte donc en gamme ici, et on ne va pas s’en plaindre. En revanche, notez que cet écran ne présente plus un format ultra-large (32:9) comme avant, mais un format plus traditionnel (16:9). Il reste néanmoins incurvé et doté d’une courbure de 1700R, laquelle favorise le confort visuel puisque vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance.

Cette dalle bénéficie donc de la technologie Quantum Dot OLED (QD-OLED), qui promet des contrastes infinis, des noirs profonds ou encore une excellente luminosité, qui peut dépasser les 1000 nits. Elle affiche également d’autres caractéristiques ultra-premium, comme sa compatibilité Dolby Vision et VESA DisplayHDR True Black 400, sa couverture de 99 % de l’espace DCI-P3 et un delta E inférieur à 2 pour des couleurs aussi vibrantes que naturelles.

Des performances de haut vol

En jeu, le Dell Alienware 32 QD-OLED ne déçoit pas non plus avec notamment un taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui offre une fluidité exemplaire et une absence totale de flous de mouvement. Ajoutons à cela un taux de réponse gris à gris de 0,03 ms, ce qui devrait en faire un écran idéal pour les jeux nerveux et les titres nécessitant une bonne réactivité et de solides réflexes.

Le moniteur embarque aussi deux ports HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) compatibles VRR et ALLM, pratiques pour lutter contre les déchirures d’écran et minimiser la latence en jeu. Via ces ports, on peut également jouer en 4K@120fps, une bonne nouvelle pour les possesseurs d’une console next-gen. Son « mode console » intégré ajoute en outre une optimisation dédiée du HDR. La compatibilité avec G-Sync est aussi de la partie pour apporter encore plus de fluidité.

