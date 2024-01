Alienware se renforce sur le QD-Oled avec deux écrans vraiment inédits

Dell Alienware semble décidé à s'imposer sur le marché des moniteurs QD-Oled et profite du CES 2024 pour confirmer ses deux nouveaux écrans, chacun représentant une première en la matière.

En 2022 sortait le Dell Alienware 34 QD-Oled, premier moniteur PC à être équipé d’une dalle QD-Oled. Lors de notre test de cet écran, nous parlions alors de « référence incontournable » pour cet écran que plusieurs membres de la rédaction ont acheté tant il a réussi à nous taper dans l’œil malgré son prix élevé.

Deux ans plus tard, la marque américaine profite du CES 2024 à Las Vegas pour confirmer et détailler deux nouveaux écrans QD-Oled encore plus innovants : l’Alienware 32 4K QD-OLED (AW3225QF) et l’Alienware 27 360 Hz QD-OLED (AW2725DF). Ceux-ci avaient été brièvement annoncés en octobre déjà.

Le premier écran 4K QD-Oled

Alors que le modèle de 2022 plafonnait à une définition WQHD (3440 x 1440 pixels), l’Alienware 32 4K QD-Oled monte, comme son nom l’indique, jusqu’en 4K UHD 3840 x 2160 pixels. Petite nuance toutefois : il ne s’agit plus d’un format ultra large (32:9), mais d’un format plus traditionnel (16:9). Il reste néanmoins incurvé avec une courbure de 1700R, ce qui se comprend au vu de sa taille de 32 pouces (80,32 cm très précisément).

Sa dalle affiche des caractéristiques ultra premium, avec la compatibilité Dolby Vision et VESA DisplayHDR True Black 400​, une couverture de 99 % du gamut DCI-P3, une luminosité dépassant les 1000 nits et un delta E inférieur à 2 pour des couleurs aussi vibrantes que naturelles.

L’Alienware 32 4K QD-OLED correspond aussi bien aux joueurs PC que consoles puisqu’il est compatible Nvidia G-Sync, VESA AdaptativeSync, avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 240 Hz via son DisplayPort 1.4, mais possède aussi deux ports HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) compatibles VRR, ALLM, 4K120 et eARC. Son « Mode Console » intégré ajoute en outre une optimisation dédiée du HDR.

Notons que son temps de réponse gris à gris est de 0,03 ms, ce qui devrait en faire un écran idéal pour les jeux nerveux.

Le premier écran 360 Hz QD-Oled

L’Alienware 27 360 Hz QD-OLED emporte pour sa part la palme du taux de rafraichissement sur les écrans QD-Oled. Si certains moniteurs LCD montent désormais à 500 Hz, le QD-Oled trouve ici son champion avec 360 Hz, sur une définition QHD cette fois-ci (2560 x 1440 pixels).

On retrouve la plupart des bienfaits cités plus hauts. Si le Nvidia G-Sync cède sa place à l’AMD FreeSync Premium Pro (et toujours AdaptativeSync), il est toujours certifié VESA HDR TrueBlack 400 (mais pas Dolby Vision). Il possède également un pic lumineux à 1000 nits, un delta E inférieur à 2, un temps de réponse de 0,03 ms, et une couverture du DCI-P3 supérieure à 99,3 %.

À son dos se trouvent deux DisplayPort 1.4 (QHD 360 Hz), un HDMI 2.1 (QHD 144 Hz) et une flopée de ports USB.

Sortie dans le semestre

Fidèle à ses habitudes, Dell rappelle que ces deux écrans sont conçus à partir de 85 % de plastique recyclé et de 100 % d’aluminium recyclé. La sortie de ces deux moniteurs est prévue lors du premier semestre 2024, sans plus de précision, à des prix encore indéterminés.