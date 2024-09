Ce pack caméra Arlo Pro 5 + panneau solaire profite d’une réduction de 25 %

Forte de sa belle qualité d’image et de sa technologie de détection avancée, la caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5 est un excellent modèle rassurant. En ce moment, elle est incluse dans un pack, comprenant aussi un panneau solaire, que l’on peut trouver au prix de 189,99 euros au lieu de 249,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5 est un modèle que l’on a testé et approuvé, notamment en raison de sa bonne qualité vidéo 2K, son excellente vision nocturne en couleur ou encore ses technologies de détection précises et efficaces. Un modèle rassurant au quotidien qui n’est malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. D’où la nécessité de guetter les promotions. Justement, en ce moment, il est possible de s’offrir une Arlo Pro 5 accompagnée d’un panneau solaire pour moins de 190 euros grâce à une promotion appliquée sur le pack.

Les points forts de ce pack Arlo Pro 5

Une qualité vidéo 2K

Une bonne vision nocturne en couleur

Une excellente technologie de détection

Un panneau solaire pour recharger la caméra

Initialement affiché à 249,99 euros, le pack Arlo Pro 5 + panneau solaire est aujourd’hui disponible en promotion à 189,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Une caméra résistante

La caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5 est, comme ses prédécesseures, bien reconnaissable avec sa coque ovale en plastique blanc. Elle est également aussi robuste et résistante que ses congénères, notamment grâce à sa certification IP68 qui la rend résistante aux intempéries. Ce modèle peut même fonctionner sur une plage de températures allant de -20 °C à 45 °C, c’est dire. Son installation est par ailleurs très simple, que cela soit en extérieur ou en intérieur : il suffit de la poser sur un meuble ou alors d’utiliser le système de fixation mural livré avec qui se visse ensuite dessus, offrant ainsi une amplitude de rotation de 360° et une inclinaison maximale de 90°.

L’Arlo Pro 5 s’accompagne d’une application très complète, Arlo Security, qui recense toutes les alertes de la caméra et depuis laquelle on peut programmer des routines, affiner le numéro de luminosité ou encore l’angle de vision. Sur cette même application, on a également accès à des modes « Meilleure autonomie » et « Faible puissance » qui permettent de prolonger l’autonomie de plusieurs semaines, mais au détriment de la qualité d’image. Côté autonomie, justement, l’Arlo Pro 5 peut tenir plus de deux mois s’il y a peu d’activité, mais si elle est très sollicitée, cette endurance peut être réduite à un mois et demi. Dans tous les cas, le panneau solaire fourni dans ce kit vous sera bien utile puisqu’il permet de recharger la batterie grâce à l’énergie solaire. Un petit geste pour la planète, en plus.

Des fonctionnalités pratiques, mais l’abonnement est conseillé

À l’usage, la caméra Arlo Pro 5 se montre très efficace avec sa qualité vidéo 2K qui promet des images bien détaillées. L’angle de vision de 160° est plutôt impressionnant et permet de surveiller une très grande zone, mais il est tout à fait modulable depuis l’application. Notez aussi que même à 9 mètres, il est possible de deviner les visages des personnes passant dans le champ de la caméra. Une très bonne vision nocturne en couleur est aussi disponible grâce à la torche de la caméra. Parmi les autres fonctionnalités de l’Arlo Pro 5, on compte la détection de mouvements et leur suivi, une sirène intelligente ou encore un projecteur lumineux puissant capable d’éclairer les visages jusqu’à 7 mètres.

En revanche, pour profiter pleinement de l’Arlo Pro 5, il est quasiment indispensable de souscrire un abonnement à Arlo Secure. C’est un budget en plus, certes, mais heureusement, un essai gratuit est proposé pour l’achat du pack. Sans cet abonnement, la caméra n’est apte à proposer que des alertes de mouvement de base et la possibilité de visionner le flux de la caméra en direct. La caméra enverra également des notifications à chaque mouvement détecté, y compris un simple mouvement de feuilles d’arbre. Avec Arlo Secure, les notifications sont plus intelligentes et pertinentes, et il est même possible de sélectionner celles qui nous intéressent le plus. La caméra peut alors vous alerter uniquement si une personne passe devant son champ de détection, ou si un livreur dépose un colis devant chez vous, par exemple. Les capacités d’identification de l’Arlo 5 Pro sont vraiment bluffantes. Enfin, Arlo Secure permet aussi d’enregistrer des vidéos dans un cloud.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Arlo Pro 5.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.