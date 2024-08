Amazon Music : toute la famille peut gratuitement écouter ses chansons préférées pendant 3 mois

Son HD, audio spatial, catalogue consĂ©quent… Amazon Music Unlimited est l’une des plateformes de streaming musical les plus intĂ©ressantes du marchĂ©. Si vous comptiez vous abonner, l’offre actuellement proposĂ©e par le service pourrait bien vous faire sauter le pas : en ce moment, les trois premiers mois avec l’offre Famille sont gratuits.

Il n’y a pas qu’Apple Music, Spotify et Deezer sur le marchĂ© du streaming musical. La plateforme Amazon Music Unlimited mĂ©rite aussi qu’on s’y attarde, notamment pour sa grande variĂ©tĂ© de titres, le son HD et Ultra HD qu’elle propose ou encore pour sa prise en charge de l’audio spatial pour plus d’immersion. Si ces atouts vous font envie, sachez que si vous souscrivez l’offre Famille, vous aurez droit Ă trois mois gratuits.

Ce que propose Amazon Music Unlimited

Le son HD et Ultra HD

L’audio spatial

Une offre Famille utilisable par six personnes

Actuellement, si vous choisissez l’offre Famille d’Amazon Music Unlimited, les trois premiers mois d’utilisation du service sont gratuits. Ă€ la fin de cette pĂ©riode d’essai, l’abonnement passera Ă 17,99 euros par mois. L’offre est valable jusqu’au 6 septembre 2024 et est rĂ©servĂ©e aux nouveaux clients.

Un gros catalogue mis Ă disposition

Amazon Music Unlimited est une plateforme de streaming musical qui revendique plus de 100 millions de titres. Des morceaux que l’on peut Ă©videmment Ă©couter en mode hors-ligne ou encore sans publicitĂ©. Elle dispose naturellement d’une application que l’on peut installer sur son smartphone, mais ce n’est pas tout : on peut aussi Ă©couter les chansons qu’elle propose depuis une enceinte Echo, par exemple, ou tout autre appareil compatible avec Alexa. Cependant, le service n’est pas pris en charge par les enceintes Google Home ou HomePod.

Comme la majorité des services, Amazon Music Unlimited propose des recommandations automatiques en fonction de ce que vous aimez écouter chaque jour, et ce, grâce aux algorithmes de la plateforme. Elle met aussi à disposition des utilisateurs des playlists éditorialisées, créées par de véritables personnes. En revanche, contrairement à Deezer ou à Spotify, Amazon Music Unlimited ne permet pas de créer de playlists collaboratives, ce qui est plutôt dommage.

Le son en haute définition

L’un des gros points forts d’Amazon Music Unlimited, c’est Ă©videmment le son HD et le son Ultra HD qu’elle propose. Ainsi, la plateforme promet que vous pouvez Ă©couter chaque titre tel que l’artiste l’a crĂ©Ă©, avec davantage de clartĂ©. Le service propose mĂŞme des morceaux allant jusqu’au FLAC encodĂ©s en 24 bits Ă 192 kHz. Notez tout de mĂŞme que la lecture des fichiers en très haute dĂ©finition dĂ©pendra de votre appareil, tous les ordinateurs et smartphones n’étant pas capables de dĂ©coder de tels fichiers.

Enfin, Amazon Music Unlimited propose aussi l’audio spatial, qui nous fait ainsi profiter d’un son tridimensionnel vraiment immersif. Certains fichiers sont ainsi encodĂ©s en Dolby Atmos ou en Sony 360 Reality Audio et offrent un effet surround encore plus important que le mix original.

