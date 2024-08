MSI G321Q : cet écran PC gaming WQHD et 170 Hz de 31,5″ est 100 € moins cher sur Amazon

Installez-vous confortablement Ă votre bureau et lancez vos jeux pour en profiter sur l’Ă©cran PC MSI G321Q, une dalle IPS de 31,5″ (80 cm) de diagonale qui affiche de la WQHD Ă 170 Hz. Surtout qu’il est accessible aujourd’hui chez Amazon pour 219,99 euros.

Source : MSI

L’Ă©cran d’un ordinateur n’est pas le premier Ă©lĂ©ment auquel on pense quand on se fait une configuration gaming. Ça commence par l’Ă©lĂ©ment indispensable : la carte graphique, puis le reste de la configuration. Pourtant, l’Ă©cran ne doit pas ĂŞtre oubliĂ©, puisque au final, c’est lui qui vous dĂ©livre le rĂ©sultat ultime et permet de profiter de l’expĂ©rience. D’autant qu’avec cette offre, le MSI G321Q est environ 100 euros moins cher que d’habitude.

Les avantages du MSI G321Q

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz pour des animations fluides

Compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium

Connectique variée avec deux ports HDMI et un DisplayPort

Sur le site officiel de MSI, vous pouvez retrouver un lien vers un marchand qui propose le G321Q à plus de 330 euros. Alors que chez Amazon, vous avez la possibilité de le commander pour seulement 219,99 euros.

Un Ă©cran plat WQHD qui en met plein les yeux

Le MSI G321Q est un Ă©cran plat conçu pour le gaming, avec des caractĂ©ristiques techniques et des technologies embarquĂ©es conçues pour amĂ©liorer l’expĂ©rience visuelle. Par exemple, le fait qu’il soit compatible avec G-Sync et AMD FreeSync Premium permet de synchroniser les performances de votre PC si vous avez du matĂ©riel Nvidia ou AMD avec celles de l’Ă©cran.

Le fait qu’il soit compatible HDR permet aussi d’avoir une image plus lumineuse, ce qui peut vous donner des avantages non nĂ©gligeables, notamment dans les jeux compĂ©titifs en ligne avec des environnements obscurs.

Surtout qu’avec une dĂ©finition de 2 560 x 1 440 pixels, vous avez un bon point de vue sur l’action Ă l’Ă©cran. Ce qui peut vous permettre de prendre l’avantage sur vos ennemis et d’avoir les quelques millisecondes de rĂ©flexe nĂ©cessaires pour arracher la victoire.

DĂ©couvrez vos jeux sous un nouvel angle

L’Ă©cran a une luminositĂ© de 300 nits et un taux de contraste de 1200:1, ce qui fait que les couleurs affichĂ©es sont vives et que le contraste avec les zones obscures est d’autant plus marquĂ©.

En montant le taux de rafraĂ®chissement Ă 170 Hz (ou en laissant G-Sync et AMD FreeSync faire), vous bĂ©nĂ©ficierez d’animations fluides sur les jeux qui peuvent se le permettre. Avec en plus un temps de latence d’une seule milliseconde, vous ne souffrez d’aucun effet de tearing.

Difficile de trouver des choses Ă reprocher Ă cet Ă©cran PC. La connectique est plutĂ´t gĂ©nĂ©reuse, avec deux ports HDMI 2.0b qui supportent le WQHD Ă 144 Hz max et un DisplayPort 1.4 qui, lui, supporte le 170 Hz. Ă€ la limite, on pourrait lui reprocher d’ĂŞtre Ă©nergivore et de consommer un peu trop : il a une alimentation 19 V 3,42 A.

Pour comparer plusieurs modèles d’Ă©crans PC gamer avant de faire votre choix, vous pouvez consulter notre guide comparatif sur ce sujet et prendre le temps de trouver la dalle qui vous convient.

