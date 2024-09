Honor permet de précommander sa nouvelle tablette MagicPad 2 moins chère et en pack avec un casque Marshall, un stylet et un clavier offerts

Pour la rentrĂ©e, Honor propose une offre de prĂ©commande valable jusqu’au 19 septembre 2024 : la nouvelle tablette tactile Honor MagicPad 2 avec une coque/clavier Bluetooth, un stylet et un casque Marshall Major IV est accessible Ă 549,90 euros.

Source : Honor

DĂ©voilĂ©e lors de l’IFA 2024, la Honor MagicPad 2 est une tablette tactile qui vient marcher sur les plates-bandes de l’iPad, aussi bien en termes de dimensions que de performances. Vous la retrouvez en prĂ©commande sur le site de la marque avec des accessoires offerts pour 549,90 euros au lieu de 599,90 €.

Les avantages de la Honor MagicPad 2

L’IA fait son apparition avec MagicOS 8.0

Luminosité de 1600 cd/m², comme le dernier iPad Pro

Des dimensions super slim : 5,8 mm d’Ă©paisseur pour 555 g

La MagicPad 2 sera vendue 599,90 euros avec 256 Go sur le site officiel de la marque. Si vous la prĂ©commandez avant le 19 septembre, vous pouvez l’avoir pour 549,90 euros avec le code AFPD2. En plus, vous recevrez une coque de protection avec clavier Bluetooth inclus, un stylet Honor Magic-Pencil et, si vous faites partie des 200 premières prĂ©commandes, vous aurez aussi un casque Marshall Major IV dans votre colis.

Une tablette qui s’annonce Ă la hauteur d’un iPad

Le 5 septembre 2024, pendant l’IFA, Honor a dĂ©voilĂ© quelques produits dont le smartphone Magic V3 mais aussi et surtout la tablette tactile Honor MagicPad 2. Ce nouveau modèle se distingue par son Ă©cran OLED de 12,3 pouces, capable d’afficher une palette de 1,07 milliard de couleurs et bĂ©nĂ©ficiant d’une rĂ©solution de 3000 x 1920 pixels.

Avec une luminositĂ© pouvant atteindre 1600 cd/m², la MagicPad 2 s’annonce parfaite pour les contenus HDR notamment grâce Ă sa certification IMAX-Enhanced. MalgrĂ© son grand Ă©cran, la MagicPad 2 conserve un design ultra-mince avec seulement 5,8 mm d’Ă©paisseur et un poids de 555g, pour pouvoir l’emmener partout très facilement.

Côté technique, la MagicPad 2 est équipée du processeur Snapdragon 8s Gen 3 qui assure une fluidité optimale même lors de l’utilisation d’applications gourmandes.

Une autonomie qui tient la distance

Avec sa batterie de 10 050 mAh, la MagicPad 2 garantit une bonne autonomie : Ă titre de comparaison, l’iPad Pro 13 de 2024 a une capacitĂ© de 10 290 mAh. Pour couronner le tout, elle prend en charge une charge rapide USB-C de 66W.

CĂ´tĂ© connectivitĂ©, elle embarque du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, et prend en charge le USB-C et la fonction OTG. Comme ça vous pouvez relier simplement des pĂ©riphĂ©riques externes, si jamais vous l’utilisez comme outil de travail. Et vous bĂ©nĂ©ficiez d’une connexion rapide pour travailler comme si vous ĂŞtiez sur PC.

Enfin, mĂŞme si ce n’est pas sa fonction la plus utilisĂ©e, la MagicPad 2 dispose d’un appareil photo arrière de 13 MP avec autofocus et d’une camĂ©ra frontale de 9 MP. MĂŞme si ces capteurs ne sont pas les plus avancĂ©s, ils seront suffisants pour des appels vidĂ©o de qualitĂ© et faire quelques petites photos.

