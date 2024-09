Le plus musclé de la gamme Xiaomi Redmi Note 12 perd 150 € chez Amazon, mais les stocks sont très limités

Fin 2023, Xiaomi sortait sa sĂ©rie Redmi Note 12 et toutes ses dĂ©clinaisons, dont le modèle Pro Plus 5G, le plus puissant de ces smartphones milieu de gamme avec des qualitĂ©s techniques proches du premium. On le trouve aujourd’hui sur Amazon pour 249,90 euros au lieu de 399,90 euros Ă son lancement.

Le Redmi Note 12 Pro+. // Source : Frandroid – ChloĂ© Pertuis

La branche Redmi de Xiaomi s’est fait une rĂ©putation parmi les smartphones pas trop chers qui proposent une fiche technique honnĂŞte. De la qualitĂ© abordable, avec bien sĂ»r quelques concessions. Avec le Redmi Note 12 Pro Plus, Xiaomi se permet de lorgner vers la gamme au-dessus en proposant quelque chose d’un peu plus onĂ©reux, mais surtout plus puissant. Et, en ce moment, il est disponible avec 150 euros de rĂ©duction.

Les meilleurs atouts du Redmi Note 12 Pro Plus 5G

L’Ă©cran OLED 120 Hz qu’on voit normalement dans le haut de gamme

Charge rapide 120W et la prise est fournie dans la boîte

Prise jack et port microSD, des denrées trop rares

Alors qu’il coĂ»te normalement 399 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G est aujourd’hui affichĂ© Ă 249,90 euros chez Amazon. Cependant, les stocks sont très limitĂ©s, il n’y en aura donc pas pour tout le monde…

Du haut de gamme technique sans compromis

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone 5G qui, Ă la base, se veut comme le haut du panier du milieu de gamme qu’est le Redmi Note 12 classique. Ainsi, mĂŞme s’il reprend le mĂŞme châssis, il est un peu plus Ă©pais et lourd que les autres, sans pour autant ĂŞtre dĂ©sagrĂ©able dans la main. Comme il mesure 162,9 x 76 x 8,98 mm, on pourrait s’attendre Ă ce qu’il soit lourd, mais avec ses 210,5 g, il reste dans la moyenne.

Si vous cherchez un smartphone pour profiter de contenus multimĂ©dias, que ce soit via les services de streaming ou les jeux vidĂ©o, l’Ă©cran de ce smartphone est Ă la hauteur : une dalle OLED de 6,67″ qui affiche de la Full HD+ avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 Hz. C’est mieux que ce que propose la concurrence, comme le Samsung Galaxy A54 ou le Xiaomi 13 Lite.

Une charge aussi rapide que l’Ă©clair

CĂ´tĂ© processeur, le Redmi Note 12 Pro Plus est Ă©quipĂ© d’une puce milieu de gamme tout ce qu’il y a de plus honnĂŞte : un Dimensity 1080 qui n’existe qu’en une configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si jamais ça ne vous suffit pas, Xiaomi a eu la bonne idĂ©e de laisser un port libre pour ajouter une carte microSD pouvant faire jusqu’Ă 1 To. Notez aussi la prĂ©sence d’un port jack pour brancher un casque ou des Ă©couteurs filaires, bien pratique.

Si vous n’avez pas envie de toujours courir après une prise pour le charger, vous ĂŞtes bien tombĂ© avec ce modèle qui propose une autonomie d’environ une journĂ©e et demi en utilisation classique. La cerise sur le gâteau, c’est la charge rapide 120 W qui permet de passer de 0 Ă 100 % en seulement 27 minutes.

Par contre, si vous cherchez un smartphone pour faire des photos et vidĂ©os, ce n’est pas celui-ci qui brille le plus. Le capteur principal a beau ĂŞtre un modèle 200 Mpx, il n’apporte rien de particulier et le mode HDR a quelques petits soucis.

Si vous voulez en apprendre plus sur le Redmi Note 12 Pro Plus avant de vous décider à sauter le pas, vous pouvez consulter notre test complet disponible juste ici.

Pour dĂ©couvrir d’autres smartphones qui correspondraient plus Ă ce que vous cherchez, vous pouvez passer par notre guide oĂą sont rĂ©pertoriĂ©s les meilleurs tĂ©lĂ©phones testĂ©s par Frandroid.

