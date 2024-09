Ce moniteur gaming OLED ultra-fluide (240 Hz, 0,3 ms) est 200 € moins cher grâce à cette offre

La fiche technique de l’écran PC Asus ROG Strix XG27AQDMG a de quoi ravir les joueuses et joueurs les plus assidus. Et son prix actuel devrait aussi les satisfaire : chez Darty et à la Fnac, il peut en effet vous revenir à 574,99 euros au lieu de 799,99 euros grâce à une réduction et à une ODR.

Taux de rafraîchissement qui atteint des sommets, taux de réponse minimal, qualité OLED et donc excellente qualité d’image assurée… Il n’y a pas à dire, l’écran PC gamer Asus ROG Strix XG27AQDMG coche un grand nombre de cases, à tel point qu’on se demande bien ce qui pourrait lui manquer. Même son prix actuel est intéressant puisque grâce à une réduction et à une ODR, il ne dépasse pas les 600 euros.

Les points forts de l’écran Asus ROG Strix XG27AQDMG

Une dalle OLED de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un taux de réponse de 0,3 ms

Compatible Nvidia G-Sync

Initialement proposé à 799,99 euros, l’écran PC gamer Asus ROG Strix XG27AQDMG est aujourd’hui disponible en promotion à 649,99 euros chez Darty et à la Fnac. Mais grâce à une ODR de 75 euros, valable jusqu’au 23 septembre 2024, le moniteur peut vous revenir à 574,99 euros.

La qualité OLED durant chaque session

Qui n’a jamais rêvé de jouer sur une dalle OLED, avec les contrastes infinis et les noirs profonds qui la caractérisent ? C’est sur un tel écran qu’Asus a misé pour son moniteur ROG Strix XG27AQDMG, qui embarque donc une dalle QHD (2 560 x 1 440 pixels) OLED de 27 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour capter chaque détail du jeu. D’ailleurs, étant donné qu’une dalle OLED fonctionne sans rétroéclairage, les angles de visions seront ici parfaits, peu importe la position que vous avez devant l’écran, même si le joueur se place généralement bien en face pour jouer correctement.

De plus, la dalle offre une très bonne couverture de l’espace colorimétrique, avec 99 % du spectre DCI-P3, soit l’assurance de profiter d’une palette de couleurs particulièrement riche et étendue. Concernant le design de ce moniteur, on a droit à un écran entouré de très fines bordures, qui ne viendront donc pas parasiter l’image, ainsi qu’à un socle solide. L’écran peut d’ailleurs être réglé à votre guise (inclinaison, hauteur…), et même pivoter pour se placer en mode portrait si besoin.

Une réactivité exemplaire

L’Asus ROG Strix XG27AQDMG offre de très belles prestations en jeu, d’abord grâce à son taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, qui garantit une fluidité exemplaire et des parties sans aucun flou de mouvement. Ajoutons à cela un taux de réponse de seulement 0,3 ms, grâce auquel les images floues et les retards sont grandement minimisés, ce qui est bien plus utile lors de parties où la réactivité est primordiale. Et pour ne rien gâcher, l’écran est aussi compatible avec la technologie Nvidia G-Sync qui se charge de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, ce qui minimise les déchirures d’écran ou les saccades bien embêtantes en jeu.

Enfin, concernant sa connectique, l’Asus ROG Strix XG27AQDMG intègre un DisplayPort, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A ainsi qu’un port jack 3,5 mm. Il y a donc largement assez pour compléter son setup avec divers périphériques.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bonnes références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.