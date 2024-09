Asus ProArt : un écran PC QHD et 27 pouces pour les créatifs, en promo à -44 %

Quand on pense écran PC performant, on l’associe tout de suite au gaming, mais les professionnels peuvent aussi avoir besoin d’une dalle efficace. C’est ce que propose l’Asus ProArt PA278QV, qui est affiché à -190 euros en ce moment.

Si vous cherchez un bon écran PC pour un usage classique au quotidien, avec un peu de multimédia, un peu de graphismes (pour les professionnels) et du gaming occasionnel, vous pouvez vous faire plaisir avec l’Asus ProArt de 27″ proposé ici. Il ne faut pas négliger la qualité d’un écran PC, même pour une utilisation pas forcément soutenue. C’est dans cette optique qu’a été créé l’Asus ProArt PA278QV. Bonne nouvelle : il profite actuellement d’une réduction de 190 euros sur son prix de base.

Les avantages de l’Asus ProArt PA278QV

Une belle diagonale de 27″ en WQHD

Compatible Adaptative Sync

Un taux de rafraîchissement max de 75 Hz

Lors de son lancement, l’écran Asus ProArt PA278QV était à 429 euros. En ce moment chez Rue du Commerce, vous le retrouvez à 239,95 euros.

Un écran au top pour un usage quotidien

L’Asus ProArt PA278QV est une dalle avec une diagonale de 27″, une taille plus que raisonnable pour convenir à toutes les utilisations. Que vous soyez un professionnel, en télétravail ou juste pour faire de la navigation au quotidien, vous avez suffisamment d’espace pour faire ce que vous voulez et conserver une bonne visibilité, même en mettant deux fenêtres côte à côte. En plus, les bords de cet écran sont fins, donc vous profitez au maximum de la surface.

Pour aller avec ça, vous bénéficiez d’une résolution à la hauteur : 2 560 x 1 440 pixels, soit de la WQHD. Comme son nom l’indique, l’écran est particulièrement indiqué si vous êtes un professionnel de l’image, de la photo, de la vidéo ou un artiste. Avec des espaces couleurs 100 % en sRGB et Rec. 709, vous avez une reproduction fidèle sur l’écran, pour travailler avec la plus grande finesse.

Un écran qui réserve quelques bonnes surprises

Ce n’est pas parce que l’écran Asus ProArt 27″ n’est pas orienté gaming qu’il n’est pas sans atouts. Par exemple, vous retrouvez une fréquence de rafraîchissement max de 75 images par seconde, ce qui est plutôt honnête pour du gaming léger. Les hardcore gamers trouveront ça un peu léger, mais pour lancer quelques jeux de temps en temps, ça fait le boulot.

Pas de compatibilité G-Sync ou AMD FreeSync, mais Adaptive-Sync. C’est-à-dire que la fréquence de rafraîchissement de l’écran s’adapte à celle de la carte graphique (et pas l’inverse comme sur les deux autres). Enfin, la connectique permet de s’y connecter de plusieurs façons, avec un port HDMI, un DisplayPort, un mini DisplayPort, un port DVI-D, une prise USB et une pour le casque. Sans oublier qu’il peut être orienté à 90°, ce qui va plaire aux développeurs.

