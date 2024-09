À peine 20 € pour un chargeur 65 W capable de recharger 3 appareils simultanément ? Oui, c’est possible !

Envie d’un chargeur rapide capable de recharger tous vos appareils (smartphone, PC portable, ou écouteurs) en une seule fois ? Ce modèle de chez Ugreen convient parfaitement avec sa puissance de charge de 65 W et ses 3 ports, le tout pour une vingtaine d’euros seulement.

Ugreen 65W // Source : Amazon

Les chargeurs rapides sont bien vite devenus incontournables au quotidien pour celles et ceux qui ne souhaitent pas patienter des heures avant de voir leur smartphone reprendre de l’énergie. En plus de mettre en avant une belle puissance de charge, certains constructeurs proposent, en prime, plusieurs ports, afin de pouvoir recharger plusieurs appareils à la fois. C’est le cas par exemple du chargeur Ugreen qui a l’avantage d’inclure trois ports, une puissance de 65 W, et pour vraiment pas cher grâce à cette offre.

Le chargeur Ugreen, un accessoire indispensable

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Un format compact, pour l’emporter partout avec soi

Habituellement vendu aux alentours de 40 euros, le chargeur Ugreen 65 W avec 3 ports se négocie aujourd’hui à 22,26 euros grâce à un coupon de réduction sur le site Amazon.

Un petit chargeur d’une grande puissance

Le premier atout de ce chargeur Ugreen est bien sûr sa taille, qui paraît plus réduite que celle d’autres chargeurs secteurs disponibles sur le marché. Ce modèle compact pourra ainsi s’emporter partout, ce qui est plutôt rassurant si nos appareils ont tendance à se décharger rapidement.

Son format ne l’empêche pas de renfermer une puissance de charge importante, qui peut ici atteindre les 65 W.

Polyvalent : 2 ports USB-C et 1 port USB-A

Sur ce chargeur, on trouve par ailleurs deux ports USB-C et un port USB-A, un trio qui permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Notez toutefois que si vous utilisez les trois ports simultanément, la puissance de charge sera distribuée automatiquement entre vos trois appareils : la charge sera donc moins rapide dans ce cas.

Le constructeur affirme que grâce à la puissance maximale de 65 W, le chargeur est capable de recharger votre MacBook Air 2020 13 » de 0 % à 66 % en seulement 60 minutes. Et grâce à ses ports USB-C, le chargeur peut s’adapter à un grand nombre d’appareils, comme les iPhone 15, les Samsung Galaxy S24 et antérieurs, les iPad, les Galaxy Tab ou encore le Steam Deck. Sachez enfin que ce modèle supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0 et 2.0, PPS, Quick Charge 4+/4/3.0, SCP et Super Fast Charging 2.0 45 W.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références afin de les comparer avec ce modèle Ugreen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides du moment.

