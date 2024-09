Xiaomi lance un pack pour sécuriser votre domicile sans vous ruiner : caméra + capteurs d’ouverture/fermeture de porte

Opter pour une caméra de surveillance intérieure est très utile, et Xiaomi en propose une avec en prime deux capteurs d’ouverture/fermeture de porte pour moins de 80 euros grâce cette offre.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro // Source : boutique officielle

La Xiaomi Smart Camera C500 Pro est une caméra conçue pour l’intérieur, elle permet de garder un œil à son domicile à distance, avec tout un tas de fonctionnalités. Si vous ne souhaitez pas investir une grande somme dans des systèmes de surveillances, ce modèle idéal, et se trouve dans un pack avec des capteurs d’ouverture et fermeture de porte à un prix très attractif.

Que contient ce bundle Xiaomi ?

Une caméra d’intérieur discrète qui filme en 3K

Un mode nuit et des fonctionnalités IA pour détecter les mouvements

Des capteurs d’ouverture et fermeture de porte

Xiaomi propose sa caméra de surveillance, la Smart Camera C500 Pro, avec deux capteurs d’ouverture et fermeture de porte, Mi Door and Window Sensor 2, le tout pour 79,99 euros au lieu de 109,97 euros habituellement.

Une petite caméra qui offre des images détaillées

Dans ce pack, on découvre la Smart Camera C500 Pro, une caméra compacte, qui passe inaperçu grâce à ses petites dimensions. Elle embarque un mode HDR et un capteur de 5 mégapixels capable de filmer avec une définition 3K ( 2 960 x 1 666 pixels). Avec une telle définition, les images sont nettes et détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. Un mode de couleur est disponible, il permet d’obtenir des images en couleur dans des conditions de faible luminosité.

À ce propos, il possède une vision nocturne avec un illuminateur infrarouge intégré afin de capturer des images claires même lorsqu’il fait complètement noir. Bien sûr, la caméra est capable de détecter un humain, ses mouvements sont suivis et une notification est immédiatement envoyée à votre smartphone. D’après la marque, elle peut détecter un bruit fort, comme un bébé qui pleure, ou bien si un animal domestique fait tomber quelque chose.

Il est possible de configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. C’est aussi très pratique pour éviter les fausses alertes, et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes inutilement.

Contrôlez les différents passages de votre domicile

Ce pack contient aussi deux Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2. Il s’agit d’un capteur qui vous alerte quand une porte est ouverte ou fermée.

Depuis votre smartphone, vous allez pouvoir surveiller l’accès à votre domicile lorsque vous êtes en déplacement, par exemple, et recevoir une alerte en cas d’ouverture. Le capteur détecte également la luminosité et se connecte à une lumière intelligente. Son installation se fait facilement, et il se fixe à tout élément qui s’ouvre ou se ferme.

Si la caméra de la marque Xiaomi ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres solutions disponibles sur le marché. Pour les découvrir, nous avons regroupé dans ce guide les meilleures caméras de surveillance connectées pour l’intérieur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.