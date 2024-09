Cette batterie externe dotée d’une charge rapide jusqu’à 100 W est bradée à -20 % sur Amazon

Entre sa capacitĂ© de 12 000 mAh et sa puissance de 100 W, la batterie externe Ugreen Nexode cumule les bons points. C’est un vĂ©ritable alliĂ© au quotidien pour recharger rapidement, plusieurs fois si nĂ©cessaire, nos appareils. Bonne nouvelle : Amazon lui fait perdre 20 % de son prix.Â

Batterie externe Ugreen Nexode // Source : Amazon

Après les chargeurs rapides et les smartphones endurants, les batteries externes suivent aussi le pas et musclent leur jeu. C’est le cas par exemple du modèle Nexode de la marque Ugreen qui dispose d’une capacitĂ© gĂ©nĂ©reuse et d’une grande puissance de charge. Ce petit bloc est performant et va devenir votre fidèle compagnon pour moins de 40 euros seulement avec grâce Ă cette baisse de prix sur Amazon.Â

Qu’est-ce qu’on apprĂ©cie de la batterie externe Ugreen Nexode ?

Son format ultra-portable pratique Ă transporter

Sa capacité de 12 000 mAh

Une puissance de charge de 100 W avec le port USB-C

Sur Amazon, on trouve la batterie externe Ugreen Nexode 12 000 mAh et 100 W en promotion Ă 39,99 euros grâce au code OOVDSPAK, au lieu de 49,99 euros sur le site d’Amazon.

Une batterie externe qui a des airs de petit robot mignon

La batterie externe Ugreen est pratique pour les personnes rĂ©gulièrement en dĂ©placement. Ce bloc rectangulaire ne pèse que 309 g, et est suffisamment compact pour ĂŞtre trimballĂ© avec vous facilement. L’un de ses principaux atouts est la prĂ©sence d’un petit Ă©cran sur la façade qui affiche le niveau de la batterie, le courant et la tension en temps rĂ©el, ainsi que la puissance des diffĂ©rents ports.

D’ailleurs, sur ce petit Ă©cran, on peut retrouver des illustrations d’un petit visage robotique, qui va permettre de connaĂ®tre l’Ă©tat de la batterie, un sourire s’affiche quand la charge est complète, par exemple.

Puissante pour recharger plusieurs fois son appareil

Avec sa capacitĂ© de 12 000 mAh, la batterie externe Ugreen est capable de recharger complètement plus d’une fois un iPhone 15, mais aussi un Galaxy S24 Ultra ou encore un Steam Deck. Elle peut mĂŞme dĂ©livrer une puissance de charge de 100 W. De quoi profiter d’une charge plus rapide et gagner du temps lors du dĂ©placement. Ă€ titre d’exemple, l’iPad Pro 11″(M4) peut rĂ©cupĂ©rer 40 % en 30 minutes, selon la marque.

Enfin, cet appareil possède en plus un port USB-A qui dĂ©livre Ă son tour une puissance de 22,5 W. C’est moins rapide, mais on apprĂ©cie la possibilitĂ© de recharger deux appareils Ă la fois. En revanche, la puissance s’Ă©lèvera Ă 10 W pour les deux.

