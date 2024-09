Ce moniteur Lenovo 100 Hz en promo va plaire aussi bien aux télétravailleurs qu’aux joueurs

Envie d’un Ă©cran PC pour bosser depuis chez vous, mais aussi pour jouer une petite partie Ă votre pause dej ? Ce moniteur Lenovo est le parfait candidat, il est mĂȘme en promotion et ne coĂ»te pas plus de 110 euros chez Boulanger.Â

Lenovo L24e-40 CO2

Lorsqu’on tĂ©lĂ©travaille, il est important d’avoir un Ă©cran de bonne qualitĂ©. Le constructeur Lenovo en compte des trĂšs bons, comme ce modĂšle L24e-40 CO2. Il dispose des fonctionnalitĂ©s intĂ©ressantes, comme un taux de rafraĂźchissement Ă 100 Hz ou encore la technologie AMD FreeSync. Avec son look Ă©purĂ© et minimaliste, il sera un bon compagnon pour travailler ou jouer, le tout pour moins de 110 euros.Â

Les avantages du Lenovo L24e-40 CO2

Un Ă©cran de 24 pouces en Full HD

Un taux de rafraßchissement à 100 Hz + temps de réponse 4 ms

La présence de la technologie AMD FreeSync

Chez Boulanger, l’Ă©cran PC Lenovo L24e-40 CO2 passe de 149,99 euros Ă 109,99 euros seulement.

Un moniteur bureautique bien fini et peu encombrant

En installant ce moniteur Lenovo, vous ne rencontrez aucune difficultĂ©. Sa petite diagonale de 24 pouces (61 pouces) et ses 6,9 mm d’épaisseur permettent de l’installer facilement sur votre espace de travail. Il peut trĂŽner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagnĂ© d’un autre Ă©cran. Mieux encore, le constructeur intĂšgre un systĂšme de gestion de cĂąble pour les dissimuler Ă l’arriĂšre et ne pas voir les cĂąbles traĂźner sur votre setup. Son pied accueille mĂȘme un support pour tĂ©lĂ©phone, pour y avoir accĂšs simplement.

Sa dalle VA profite d’une dĂ©finition FHD (1 920 x 1 080p), au format 16:9 pour pouvoir l’utiliser Ă©galement dans un cadre multitĂąche. Il offre une bonne qualitĂ© d’image avec de bons contrastes.

Fluide, avec d’autres atouts que la bureautique

AxĂ© bureautique, les joueurs et joueuses occasionnels pourront s’autoriser quelques parties s’ils n’ont pas trop d’exigences. En effet, ce moniteur dispose d’un taux de rafraĂźchissement de 100 Hz. Cette fluiditĂ© est amplement suffisante pour la navigation et le visionnage de vidĂ©os et rend mĂȘme le gaming confortable. Il peut mĂȘme se vanter d’une bonne rĂ©activitĂ© avec un temps de rĂ©ponse qui descend Ă quatre millisecondes.

On peut aussi compter sur la technologie AMD FreeSync, qui se charge de lutter contre les saccades et dĂ©chirures d’écran. En revanche, la connectique est assez lĂ©gĂšre avec uniquement un port HDMI, un port VGA et une prise casque audio.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences, nous avons choisi pour vous les meilleurs moniteurs pour une utilisation bureautique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.