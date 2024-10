L’un des aspirateurs robot laveur les plus autonomes du marché perd 650 € de son prix sur Amazon

Le Roborock S8 Pro Ultra est un aspirateur robot laveur entièrement autonome qui figure parmi les meilleurs du marché. Noté 9/10 par nos soins, nous le recommandons chaudement surtout maintenant qu’il coûte 849 euros au lieu de 1 499 euros.Â

Roborock S8 Pro Ultra // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Avec un nom pareil, le Roborock S8 Pro Ultra file direct dans la catégorie des aspirateurs robots haut de gamme. Avec une forte puissance d’aspiration, sa navigation précise, et sa capacité à s’entretenir presque tout seul, cela fait de lui un allié de choix pour accomplir la corvée du ménage. Il nous a d’ailleurs convaincus lors de notre test en obtenant la note de 9/10. Aujourd’hui, il devient plus intéressant après 650 euros de remise.

Le Roborock S8 Pro Ultra, c’est quoi ?

Un aspirateur robot qui demande peu d’entretien

De bonnes performances de nettoyage avec ses doubles brosses rotatives et sa serpillière vibrante

Excellente navigation et détection des obstacles

Disponible à sa sortie à 1 499 euros, le robot aspirateur Roborock S8 Pro Ultra s’affiche désormais à 849 euros sur Amazon.

Un aspirateur robot aux dimensions généreuses, facile à entretenir

Une fois dans votre salon, le Roborock S8 Pro Ultra n’est pas des plus discrets. Il faut dire qu’il embarque une base imposante qui intègre un réservoir d’eau sale, un d’eau claire et une trappe qui permet d’accéder au sac à poussière. La marque a même ajouté une petite brosse rotative fixée sur un chariot qui va venir nettoyer efficacement la serpillière, afin de s’assurer qu’elle reste propre, même après plusieurs cycles de nettoyage. Mieux encore, il y a une fonctionnalité de séchage automatique de la serpillière à air chaud.

Alors oui, elle peut être assez disgracieuse, cette base permet de rendre l’aspirateur entièrement autonome et demande un faible entretien au quotidien. Le design du robot est quant à lui plus classique et arrondie. Il arrive à se faufiler sous la plupart des meubles pour d’offrir le nettoyage le plus complet possible.

Une excellente efficacité de nettoyage

Peu importe l’exercice, le robot s’en sort haut la main, en ne laissant que très peu de poussière au sol. Cela est permis par ses doubles brosses rotatives, qui permettent de soulever la saleté avant de l’aspirer. Quant à sa brosse latérale, elle ramasse la poussière des coins et des angles efficacement.

Une bonne puissance d’aspiration (6 000 Pa) qui s’accompagne d’une serpillière vibrante avec 3 000 rotations par minute. Mais attention, elle ne désincruste pas assez bien les tâches récalcitrantes. Bien évidemment, le robot S8 Pro Ultra sait se repérer dans son environnement : il est capable de gérer jusqu’à quatre étages différents et de mémoriser leurs dispositions.

À travers l’application, vous allez pouvoir spécifier le type de nettoyage à réaliser, à savoir aspirer, laver, ou les deux, en ayant la possibilité de définir l’intensité de celui-ci. Vous allez pouvoir définir des programmes de nettoyage personnalisés selon les jours et les heures de votre choix, mais également de définir comment le robot doit se comporter en présence de tapis.

Terminons sur l’autonomie, d’atteindre environ 180 minutes de nettoyage en mode silencieux, ce qui est suffisant pour environ 300 m². Avec les réglages poussés au maximum, l’autonomie chute à moins d’une heure. Ce qui reste correct, puisque le robot peut automatiquement se recharger et reprendre sa tâche une fois la batterie pleine.

