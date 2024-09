Quel VTC électrique pas cher choisir entre celui de Decathlon et d’Intersport ?

Envie d’investir dans un bon VTC Ă©lectrique pas trop cher ? VoilĂ le Riverside 500 E de Decathlon et l’E-Crossover S d’Intersport, deux bonnes rĂ©fĂ©rences actuellement en promo, mais lequel des deux prendre ? Nous allons tenter d’y rĂ©pondre dans ce comparatif.

Decathlon Riverside 500 E Ă gauche vs Nakamura E-Crossover S Ă droite

Les vélos-tout-chemins électriques sont taillés pour les trajets domicile-travail en ville où il faudra privilégier les routes sur bitumes, mais ce sont aussi des vélos de loisirs pour les sorties du week-end. Ces produits peuvent vite monter en prix et dépasser les 1 000 euros, mais heureusement, sur le terrain du rapport qualité-prix, on trouve des constructeurs comme Decathlon ou encore Intersport.

Les deux marques proposent une gamme sĂ©rieuse de VAE, Riverside pour Decathlon, et de l’autre, Nakumura pour Intersport. Nous avons dĂ©nichĂ© pour vous deux modèles intĂ©ressants, le Riverside 500 E et l’Ecrossover-S. Tous les deux en promotions, ils ont chacun leurs qualitĂ©s et leurs dĂ©fauts. Pour savoir lequel est fait pour vous, nous allons tenter de vous Ă©clairer dans votre choix Ă travers ce comparatif.

Les VTC Ă©lectriques en promotions

Deux vélos faits pour la ville, conçue différemment

Sur les deux VTC Ă©lectriques, les finitions sont rĂ©ussies. MalgrĂ© quelques pliures de soudure, l’ensemble du design reste tout de mĂŞme plutĂ´t Ă©lĂ©gant sur le Riverside 500 E, mais l’E-Crossover S, ajoute des stickers avec la marque Nakamura qui peut ne pas plaire Ă tout le monde.

En concevant son Riverside 500 E, Decathlon a choisi de mettre un cadre fermé en aluminium. Cela a l’avantage de rendre le VAE bien plus rigide, et donc plus robuste, ce qui s’avère bien utile sur des terrains moins stables qu’en ville. Toutefois, ce type de cadre est plus difficile à enjamber qu’un cadre ouvert, mais la marque française assure que le cadre a été abaissé au maximum pour que la montée ne soit pas trop compliquée. Pour Intersport, le meilleur choix est de proposer un cadre ouvert, à enjambement bas qui permet d’enfourcher le vélo et d’en descendre facilement.

Bien Ă©quipĂ©s pour partir aussi bien en balade qu’en ville

Concernant la taille des deux engins, avec 22 kg environ sur la balance, pour l’un et l’autre, il compte parmi les plus lĂ©gers. Il faudra tout mĂŞme un peu d’huile de coude pour le transporter lors de vos dĂ©placements en train, ou dans la cage d’escalier, si vous n’avez pas d’ascenseur Ă votre domicile ou travail. CĂ´tĂ© confort, le 500 E est Ă©quipĂ© de pneus 28 pouces qui garantissent un meilleur amorti sur la route. MĂŞme choix sur l’E-Crossover S, ses roues de 28 pouces assurent une bonne stabilitĂ© et absorbent les aspĂ©ritĂ©s de la route.

Ils offrent tous les deux une sensation plus agrĂ©able lorsque l’on roule sur des routes abĂ®mĂ©es, grâce Ă leur fourche suspendue, d’un dĂ©battement de 63 mm et 65 mm pour celui d’Intersport. De quoi ne pas ressentir les chocs au passage d’un nid de poule ou d’un trottoir un peu surĂ©levĂ©. Quant aux Ă©quipements, l’E-Crossover S peut compter sur un garde-boue, porte-bagages, bĂ©quille, rĂ©flecteurs et sonnette. MĂŞme constat pour le 500 E.

Une puissance suffisante pour vos balades en ville, sur l’un comme sur l’autre…

Au niveau de la conduite, que ce soit le Riverside 500 E ou l’E-Crossover S, les deux vĂ©los Ă©lectriques sont taillĂ©s pour le dĂ©placement urbain et disposent d’un moteur d’une puissance de 250 W. En revanche, le Nakamura dĂ©veloppe 45 Nm de couple, et le Decathlon fournit 42 Nm de couple. Une lĂ©gère diffĂ©rence, mais qui permettent au deux d’atteindre sans problème la vitesse maximale lĂ©gale des 25 km/h.

Vous allez donc fournir peu d’effort et sans ressentir la moindre gêne. Sans être sportive, la conduite est dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Attention tout de même aux routes en dénivelé, ils vont être mis en difficultés. Côté sécurité, les vélos sont équipés de freins à disque hydrauliques, assurant un freinage puissant et fiable.

Un VTC plus endurant chez Decathlon

L’autonomie est souvent le point important pour les utilisateurs et utilisatrices, et peut mĂŞme ĂŞtre dĂ©terminant.

Decathlon nous promet une autonomie maximale de 90 km, et ce grâce Ă une batterie de 418 Wh. Un bon score qui nous Ă©vite de passer trop souvent par la case recharge, si les trajets sont en majoritĂ© courts bien sĂ»r. Celui-ci peut ĂŞtre atteint avec le premier mode d’assistance, avec le second mode d’assistance, l’autonomie descend Ă 80 km et 50 km avec le dernier mode.

De son cĂ´tĂ©, Intersport ne propose pas plus de 60 km d’autonomie sur son E-Crossover S. Certes, c’est moins bien que son rival, mais cela reste un rayon d’action très correct pour quiconque se dĂ©place quotidiennement sur des petites distances.

PlutĂ´t Decathlon ou Intersport ?

Après avoir développé les qualités et les défauts de chacun, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins et vos préférences.

C’est tout de mĂŞme le Riverside 500 E de Decathlon que l’on recommande en premier lieu. Et pour cause, il est capable de tenir 90 km d’autonomie. Un score qui est confortable pour se dĂ©placer quotidiennement sans avoir peur de tomber en rade de batterie.

Autrement, ce VAE est soigné et le confort est au rendez-vous grâce aux pneus de 28 pouces, qui gomment efficacement les aspérités de la route. Il peut compter sur une fourche suspendue avec un débattement de 63 mm et des freins à disque hydrauliques pour une meilleure sécurité.

Conçu pour ĂŞtre pratique, le VTC Ă©lectrique Nakamura possède un cadre ouvert qui assure un bon confort, de mĂŞme que ses pneus de 28 pouces qui garantissent un meilleur amorti sur la route, mais aussi la selle qui apporte satisfaction en matière de confort. Ce n’est pas le plus puissant, mais il est Ă l’aise sur le bitume et le freinage est sĂ©curisants.

Ce qui lui manque rĂ©ellement est un peu plus d’endurance, pour pouvoir partir en vadrouille sur des pistes cyclables plus sereinement. De ce cĂ´tĂ©-lĂ , son rival fait mieux, et c’est surement sur ce point que la balance peut pencher sur le Riverside 500 E.

Si le VTC électrique de Nakamura ou celui de Decathlon ne vous a pas convaincu, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.