Amazon propose un pack vraiment pas cher incluant 2 caméras extérieures en 2K avec panneaux solaires

La caméra EufyCam 2C Pro profite non seulement d’une excellente définition, elle est s’accompagne d’un panneau solaire pour offrir une surveillance en continu. En ce moment, le lot de 2 passe de 349 euros à 189 euros sur Amazon.

Kit de 2 eufyCam 2C Pro // Source : Amazon

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et surtout dissuasives. Étant connectées, elles permettent de consulter, même loin de chez soi, les alentours de son domicile. On compte un bon nombre de caméras de surveillance sur le marché et le modèle eufyCam 2C Pro est très complet. Elle est capable de filmer en 2K, même de nuit, intègre un projecteur et même des panneaux solaires pour ne jamais être à court de batterie. Elle a de nombreux atouts à faire valoir, et aujourd’hui, elle est proposée dans un pack avec 160 euros de moins.

Les points Ă retenir de ce kit eufyCam 2C Pro

Deux caméras capables de filmer en 2K

Détectent les mouvements, projecteurs intégrés…

Et des panneaux solaires pour les garder chargées

D’abord Ă 349,99 euros, puis rĂ©duit Ă 269,99 euros, le kit de 2 camĂ©ras de surveillance eufyCam 2C Pro est remisĂ© Ă 189,99 euros sur Amazon.

Deux caméras au rendu détaillé, même de nuit

La eufyCam 2C Pro dispose d’une dĂ©finition 2K et offre des images dĂ©taillĂ©es, mĂŞme lorsque vous zoomez le sujet. Elle couvre un bon pĂ©rimètre grâce Ă son champ de vision Ă 135°, et une fois la nuit tombĂ©e, la qualitĂ© est correcte, grâce Ă un mode nocturne efficace, mais surtout pour leur projecteur intĂ©grĂ©. Il s’avère pratique pour Ă©clairer la zone visĂ©e par la camĂ©ra, et qui, au passage, dissuadera les intrus.

Avec ces deux caméras, vous allez pouvoir être alerter en temps sur votre smartphone quand un mouvement est détecté. Depuis l’application, il sera possible de voir en direct le flux vidéo, entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqué. Vous pourrez aussi personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensible. Alexa est également de la partie.

Et si généralement, il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

Simple Ă installer, sans se soucier de l’autonomie

Ces caméras de surveillance sans fil sont conçues pour l’extérieur, et sont ainsi être capables de faire face aux aléas climatiques puisque la marque assure leurs fonctionnements, qu’il fasse froid ou chaud.

Concernant leur autonomie, les deux sont capables de rester actives durant six mois, mais leur batterie pourra également être rechargée avec l’énergie solaire grâce aux deux panneaux solaires fournis dans ce kit — l’assurance d’être tranquille pour un bon bout de temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.