Ce laptop HP boosté par un Intel Core Ultra 5 a droit à 300 € de réduction chez Boulanger 

Besoin d’un nouveau PC portable sans avoir à dépenser une fortune ? Ce laptop HP 15-fd1001nf doté d’un Intel Core Ultra 5 semble tout choisi, surtout maintenant qu’il peut vous revenir 300 euros moins chers.

Si l’on cherche un ordinateur portable bien équipé pour travailler, il n’est pas nécessaire de se tourner vers un MacBook à plus de mille euros, surtout si l’on n’a pas le budget. Le constructeur HP propose des laptop avec des configurations équilibrées à un excellent rapport qualité-prix, tel que ce modèle avec Intel Core Ultra 5 125H. La bonne nouvelle, c’est que ce PC portable peut revenir sous les 600 euros grâce à cette offre.

Le HP 15-fd1001nf en quelques mots

Un laptop léger avec un écran IPS LCD en Full HD

Avec les performances d’un Intel Core Ultra 5 125H

Ce laptop HP 15-fd1001nf peut vous revenir aujourd’hui à 599 euros chez Boulanger grâce à un bonus de reprise de 100 euros et une remise immédiate de 200 euros, au lieu de 899 euros de base.

Un laptop sobre et réussi

Avec ce châssis sobre avec le logo HP au dos et ses finitions argentées, le HP Laptop 15-fd1001nf à fier allure. Reste qu’il est d’une part facile à transporter avec son poids de 1,6 kg et son épaisseur de 18 mm. On peut toutefois lui reprocher une connectique pas assez généreuse, peut-être à cause de sa finesse, nous n’avons ici que deux ports USB-A, un port USB-C et un port HDMI, sans oublier la prise jack.

Côté écran, le constructeur américain fait dans la simplicité. Cette dalle IPS-LCD de 15,6 pouces est en définition Full HD (1920 × 1080 pixels) et est dotée de bordures fines et d’un traitement anti-reflet. Cela reste agréable pour surfer sur le web ou regarder des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix, mais il reste que cet écran ne peut se démarquer vis-à-vis de la concurrence.

Avec un Intel Core Ultra 5 aux commandes

Du côté des performances, le laptop d’HP s’appuie sur la toute dernière génération de processeurs Intel avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère plus de puissance, notamment sur la partie graphique. Il intègre plus précisément un Intel Core Ultra 5 125H, avec 14 cœurs, d’une puce graphique Intel Arc et qui est couplé avec 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche.

Pour ce qui est du stockage, le Lenovo IdeaPad Pro 5i utilise un SSD NVMe de 512 Go en interface PCIe 4.0 capable d’assurer des vitesses de transfert élevées. Enfin, ce PC portable embarque une batterie à trois cellules de 41 Wh qui se recharge rapidement : 45 minutes permettent de récupérer 50 % de la batterie.

