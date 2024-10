600 € de remise pour ce laptop gaming Lenovo surpuissant (RTX 4070, i7 14e gen et écran 240 Hz)

Le Lenovo Legion Pro 5i, avec sa RTX 4070 et son processeur i7 de 14e gen, fait partie de ces PC portables taillés pour le gaming qui ne lésinent clairement pas sur les performances. Actuellement, vous pourrez mettre la main sur cette belle bête en déboursant 600 euros de moins sur le site officiel.

Les joueuses et les joueurs exigeants sont toujours plus satisfaits de pouvoir profiter de PC portables gaming embarquant des composants de dernière gĂ©nĂ©ration, gĂ©nĂ©ralement gages de puissance. C’est notamment le cas du Lenovo Legion Pro 5i, une machine surpuissante qui renferme par exemple une rĂ©cente RTX 4070 et un processeur Intel Core i7 de 14e gen. Mais qui dit configuration ultra-pointue, dit forcĂ©ment prix (très) Ă©levĂ© : ce laptop n’est clairement pas Ă la portĂ©e de toutes les bourses. Mais heureusement, il est actuellement possible de le trouver en promotion avec 600 euros de rĂ©duction.

Les points forts du Lenovo Legion Pro 5i

Une dalle IPS WQXGA de 16 pouces + 240 Hz

Une RTX 4070 + un i7 de 14e gen + 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Auparavant proposĂ© Ă 2 299,01 euros, le laptop Lenovo Legion Pro 5i est aujourd’hui affichĂ© Ă 1 699,01 euros sur le site officiel de Lenovo.

Une fluidité exemplaire pour les jeux compétitifs

Le Lenovo Legion Pro 5i marque tout d’abord des points grâce Ă son Ă©cran IPS WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, en format 16:10, qui offre donc une surface d’affichage suffisamment grande, avec en prime des angles de vision bien ouverts grâce Ă la technologie IPS. Pour couronner le tout, son taux de rafraĂ®chissement s’élève Ă 240 Hz, ce qui n’est pas très courant sur le marchĂ©. Autant dire que la fluiditĂ© sera exemplaire, et que les amateurs de jeux de courses, de stratĂ©gie ou encore les FPS pourront effectuer des mouvements bien rapides et prĂ©cis, sans retard Ă l’affichage. La dalle couvre par ailleurs l’espace DCI-P3 Ă 100 %, ce qui veut dire que la palette de couleurs affichĂ©es Ă l’Ă©cran est bien complète.

Ce bel Ă©cran figure au sein d’un châssis noir mat assez classique, mais qui promet une belle robustesse. On apprĂ©cie d’ailleurs le rĂ©troĂ©clairage RVB sous le clavier, entièrement personnalisable, qui permet de lui donner une identitĂ© gaming plus marquĂ©e. Sur ce mĂŞme châssis, on trouve Ă©galement une connectique plus que fournie, avec trois ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port Ethernet, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes microSD et une prise combo Ă©couteurs/micro.

Un combo bien performant

On retient Ă©videmment davantage la configuration solide que rĂ©vèle le Lenovo Legion Pro 5i. Ce PC portable renferme tout d’abord une carte graphique RTX 4070, laquelle offre une compatibilitĂ© avec le DLSS 3, capable de gĂ©nĂ©rer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Concrètement, vous pourrez tout Ă fait faire tourner tous les jeux en 1440p Ă plus de 60 fps sans compromis au niveau de la qualitĂ© graphique, ni de la fluiditĂ©. CĂ´tĂ© CPU, la marque a optĂ© pour un rĂ©cent Intel Core i7-14700HX dotĂ© de 20 cĹ“urs et cadencĂ© jusqu’à 5,5 GHz. Il est en plus Ă©paulĂ© par 32 Go de RAM DDR5, parfait pour le multitâche.

Le laptop est donc tout Ă fait capable de lancer des jeux gourmands avec rapiditĂ©, mais Ă©galement d’exĂ©cuter des tâches professionnelles gourmandes en ressources comme le montage vidĂ©o et la retouche photo. Un SSD de 1 To complète le tout pour apporter plus de rĂ©activitĂ© Ă la machine, ainsi qu’un espace de stockage plus que confortable. Avec de tels composants, on peut imaginer que le PC portable peut très vite chauffer, mais Lenovo a visiblement pensĂ© Ă tout en misant sur un système de ventilation très Ă©tudiĂ©. Enfin, cĂ´tĂ© endurance, la marque promet jusqu’Ă 8 heures d’autonomie, mais tout dĂ©pendra de votre utilisation. On peut aussi compter sur une charge rapide qui permet de passer de 0 % Ă 80 % de batterie en 30 minutes.

