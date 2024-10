Amazon vous fait économiser plus de 600 € sur ce TV LG 65″ de 2024 doté d’un sublime écran Oled 120 Hz

Le téléviseur LG OLED65B4 est un modèle très complet qui convient aussi bien aux amateurs de séries et de films qu’aux gamers. La bonne nouvelle du jour, c’est que son prix baisse fortement sur Amazon, en passant de 1 999 euros à 1 373 euros.

LG OLED65B4 // Source : site officiel

La gamme B4 des TV LG est le bon choix économique pour ceux qui rêvaient d’Oled sans vouloir dépenser une fortune grâce à quelques compromis. Pourtant, le téléviseur a beaucoup à offrir : une excellente qualité d’image, du 100 Hz nativement, les meilleures normes vidéos prises en charges, et des modes de jeux compatibles grâce aux ports HDMI 2.1. Et même si les baisses de prix se font rares sur les téléviseurs Oled, ce n’est pas le cas pour ce modèle LG B4 de 65 pouces qui bénéficie un peu plus de 600 euros de remise immédiate.

Qu’est-ce qu’on apprécie sur ce TV LG OLED65B4 ?

Sa dalle Oled 4K de 65 pouces

La prise en charge des formats HDR Dolby Vision, HDR10, HLG et Dolby Atmos

La présence de ports HDMI 2.1 et des modes VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

Sans oublier l’interface webOS24 et 5 ans de mises à jour

Si vous voulez acheter le téléviseur LG OLED65B4, Amazon le propose en promotion à 1373,07 euros contre 1 999 euros sur le site officiel.

Une série qui monte en gamme sur certains points

La série B4 représente l’entrée de gamme chez LG, avec des modèles sur lesquels on peut s’attendre à quelques compromis. Cette année, la firme sud-coréenne a apporté des améliorations techniques notables qui rend ce téléviseur nettement plus intéressant. Terminée le 60 Hz, la dalle est capable de monter jusqu’à 120 Hz, et répond ainsi aux besoins actuels des consommateurs, en particulier des joueurs.

Cette référence ne déçoit pas sur ce point en intégrant 4 ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Un bon compagnon de jeu donc.

Une dalle Oled moins lumineuse, mais tout aussi belle

Évidemment, les concessions se trouvent ailleurs : la série B4 continue d’utiliser une dalle Oled moins lumineuse que ses homologues plus coûteux de la série C4, qui sont passés sur une dalle Oled Evo. Difficile de lui en tenir rigueur, quand elle profite des avantages de l’Oled, à savoir des noirs profonds, un contraste impressionnant et des couleurs vives. On retrouve aussi une foule de compatibilités avec les normes HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG. Il embarque d’ailleurs un nouveau processeur Alpha8 AI 4K qui propose la technologie Dynamic Tone Mapping Pro pour l’optimisation des contenus HDR. Côté audio, elle profite d’un son sur 9.1.2 canaux compatible Dolby Atmos.

Terminons sur l’interface où l’on retrouve webOS 24 aux commandes. Ce téléviseur profite des nouveautés du programme webOS Re:New, lequel promet des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée : ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. La fonction Chromecast fait son apparition, pratique pour envoyer des contenus sans fil depuis un appareil mobile Android. Les plateformes de SVoD sont bien de la partie, tout comme la présence des assistants Alexa et Google Assistant.

