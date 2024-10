1 000 € de réduction sur ce PC portable gaming ultime avec RTX 4090 et Intel Core i9 : une folie

Alors là les amis, accrochez-vous. Il faut du budget, mais vous allez vous envoler : le MSI Stealth 17 Studio A13V, un PC portable gaming, que dis-je, le nec plus ultra des machines de jeu, est en promotion avec près de 30 % de réduction chez la Fnac.

Cet ordinateur portable est pour vous si vous voulez vraiment jouer aux tout derniers jeux sortis, et même ceux à venir, avec tous les taquets des options graphiques poussés au maximum, sans trembler des genoux. Parce que le MSI Stealth 17 Studio A13V va vous satelliser aussi fort que le 1000tipla de feu Vilebrequin, mais il va falloir y mettre le prix, même avec cette réduction de 1 000 euros.

Pourquoi le MSI Stealth 17 Studio A13V est-il si fou ?

Il a une Nvidia GeForce RTX 4090 avec 16 Go de mémoire GDDR6

Il a un processeur Intel Core i9-13900H 13ème génération

Il a un Ă©cran QHD de 17,3″ Ă 240 Hz

Parce que la douloureuse n’a jamais aussi bien portĂ© son nom qu’avec ce produit, le MSI Stealth 17 Studio A13VI-061FR qui coĂ»te normalement 3 599,99 euros bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de 1 000 euros et passe Ă 2 599,99 euros chez la Fnac.

Un ordinateur gaming au-dessus du lot

Bon, bon, bon. Par oĂą commencer avec ce PC portable gaming ? DĂ©jĂ , par sa fonction première : le jeu vidĂ©o. Si vous ĂŞtes du genre Ă vous gratter les veines parce que vous n’avez pas l’opportunitĂ© d’aller sur la faille de l’invocateur pendant vos vacances et qu’il vous faut votre dose de pixels rĂ©gulièrement, c’est ce genre de machine qu’il vous faut.

Après, sa puissance est telle que vous pouvez ne pas vous limiter Ă des petits jeux. Par exemple, un petit Elden Ring tourne Ă l’aise sur cet ordinateur. Le remake de Silent Hill 2 aussi. Et le DĂ©mineur, n’en parlons pas. Tout ça sur une machine qui mesure 39,76 x 28,35 x 2,01 cm pour 2,8 kg. Alors oui, il est lourd et imposant, mais c’est le minimum requis pour embarquer une configuration comme la sienne. Il est d’ailleurs temps d’en parler.

Il aligne les composants les plus puissants du marché

C’est le moment oĂą on sort les gros chiffres et les noms qui font rĂŞver : le MSI Stealth 17 Studio A13V est donc Ă©quipĂ© d’un Ă©cran QHD de 17,3″, de niveau IPS, qui peut afficher jusqu’Ă 240 images par seconde. Le processeur est donc un Intel Core i9-13900H de 13ᵉ gĂ©nĂ©ration cadencĂ© Ă 5.0 GHz en boost.

Et bien sĂ»r la star de cette configuration, c’est la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 avec 16 Go de RAM GDDR6. C’est grâce Ă elle, notamment, que les graphismes vont vous apparaĂ®tre aussi beaux, et les animations fluides. Sans compter que vous avez 32 Go de RAM DDR5 que vous pouvez faire monter jusqu’Ă 64 Go et un SSD de 1 To avec un petit Windows 11 Pro des familles.

La connectique est aussi gĂ©nĂ©reuse que ses performances puisque vous retrouvez un port Ethernet RH-45 Intel Killer (jusqu’Ă 2.5 Gbits/s), du WiFi Intel Killer AX 6E et du Bluetooth 5.3. Sans oublier un port HDMI 8K@60 Hz/4K@120 Hz, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2 Gen2 et une prise casque. En vĂ©ritĂ©, la seule chose qu’on peut lui reprocher, c’est son prix, mais c’est un investissement sur le long terme. Parce qu’il y a de gros jeux Ă venir.

Si l’idĂ©e d’hypothĂ©quer votre maison pour acquĂ©rir un PC gaming ne vous sĂ©duit pas, sachez qu’il existe des ordinateurs portables Ă des prix plus raisonnables, que vous pouvez retrouver dans notre guide dĂ©diĂ©.

