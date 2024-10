Ce ruban LED coloré connecté signé Xiaomi coûte moins de 40 € grâce à cette offre

Le Xiaomi Smart Lightstrip est une bande lumineuse colorée intelligente que l’on peut façonner à sa guise et qui dispose d’une foule de fonctionnalités : synchronisation avec la musique, éclairage dynamique personnalisé… Bref, un ruban qui va pouvoir transformer l’ambiance d’une pièce. S’il vous tente, sachez qu’il est en ce moment affiché à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros sur le site de Xiaomi.

Les rubans LED intelligents sont de plus en plus plébiscités par les amateurs de décoration pour leur souplesse, leur praticité et leur capacité à apporter une touche colorée et chaleureuse dans chaque coin d’une pièce trop terne. Philips Hue n’est pas la seule marque à en proposer, Xiaomi s’est, lui aussi, lancé sur ce marché avec son Smart Lightstrip, une bande lumineuse personnalisable à souhait. Un modèle bien plus accessible que son rival, puisqu’on le trouve actuellement à moins de 40 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Smart Lightstrip

Un ruban lumineux de 2 mètres

Une synchronisation avec la musique

Huit modes d’éclairage dynamiques

Initialement affiché à 69,99 euros, le Xiaomi Smart Lightstrip est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Un long ruban pratique et connecté

Le Xiaomi Smart Lightstrip est donc un ruban LED coloré qui mesure 2 mètres ; si cela est trop peu pour vous, vous pourrez toujours acheter des extensions d’un mètre supplémentaires. Le ruban est en effet doté de connecteurs réservés à cet effet. Cette bande lumineuse s’accompagne par ailleurs d’une télécommande équipée de deux boutons : un pour allumer/éteindre le ruban et changer son mode d’éclairage, et un autre pour activer la fonction de synchronisation musicale. En effet, ce Smart Lightstrip est capable de clignoter au rythme d’une musique grâce à sa fonction de détection audio. Évidemment, la couleur et les effets dynamiques de cette synchronisation pourront être personnalisés.

Le Xiaomi Smart Lightstrip peut par ailleurs fonctionner avec diverses applications, à savoir Xiaomi Home et Apple HomeKit, et est aussi compatible avec Alexa et Google Assistant ; le ruban LED peut donc être piloté à la voix depuis un appareil compatible avec l’un de ses assistants vocaux.

Un éclairage entièrement personnalisable

C’est sur l’application Xiaomi Home que vous pourrez personnaliser l’éclairage du Xiaomi Smart Lightstrip. Vous pourrez par exemple choisir parmi huit modes d’éclairage dynamiques prédéfinis : Arc-en-Ciel, Vagues, Feu de Joie, Météore, Cycle… Le ruban s’illuminera ainsi de plusieurs couleurs avec de jolis effets. De plus, vous pourrez tout à fait définir la couleur de chaque segment de la bande lumineuse intelligente, en choisissant pour chacune de ces parties un mode spécial.

Le Xiaomi Smart Lightstrip étant façonnable et pliable, il peut s’adapter à diverses surfaces et endroits. Vous pourrez par exemple le coller derrière un téléviseur, sous un meuble, autour des marches d’un escalier, derrière votre setup gaming ou même sur votre sapin de Noël, si l’envie vous prend de lui apporter cette année une petite touche geek…

Si vous souhaitez découvrir d’autres éclairages intelligents, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures ampoules connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.