La dernière souris premium Razer avec éclairage RGB est d’ores et déjà en promotion

La Razer Cobra Pro est l’une des dernières souris de la marque, et celle-ci appartient résolument au segment haut de gamme avec son excellent capteur optique et ses nombreux éclairages RGB personnalisables. Amazon la propose actuellement à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros.

La souris gaming Razer Cobra Pro. // Source : Amazon

Razer est une marque qui compte sur le marché des souris taillées pour le gaming. Le fabricant propose en effet une foule de références réactives, performantes et suffisamment précises pour pouvoir enchaîner les sessions sans temps mort. L’un de ses plus récents modèles est la Cobra Pro, une souris premium dotée d’un très bon capteur optique et dont les possibilités de personnalisation sont très nombreuses. Bref, un modèle qui devrait ravir les gamers les plus exigeants, lesquels pourront la trouver en promotion à -33 % sur Amazon.

Ce qu’il faut savoir sur la Razer Cobra Pro

Un éclairage RGB personnalisable sur plusieurs zones

Un capteur optique 30K

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 149,99 euros, la souris gaming Razer Cobra Pro est aujourd’hui disponible à seulement 99,99 euros sur Amazon.

Une souris lumineuse et colorée

Une bonne souris pour le gaming doit être confortable et offrir une bonne prise en main, sans faire ressentir de gêne au bout de plusieurs heures de jeu. Razer l’a visiblement bien compris : sa Cobra Pro sans fil n’est tout d’abord pas trop lourde avec ses 77 g sur la balance (même si les amateurs de FPS pourraient lui préférer une souris un poil plus légère). Attention, cette souris, assez compacte, pourrait ne pas convenir aux personnes ayant de très grandes mains et qui souhaitent que toute leur paume et leurs doigts soient en contact avec l’appareil (les adeptes du « Palm grip », donc).

La souris intègre également, sur ses tranches, des grips texturés qui empêchent les doigts de glisser en pleine partie. Par ailleurs, pour assurer une glisse optimale et plus fluide, la souris embarque des patins PTFE. Une très bonne chose, donc. La Razer Cobra Pro marque aussi des points pour son design, et plus particulièrement pour son éclairage RGB personnalisable. Ce ne sont d’ailleurs pas moins de 11 zones « Chroma » sur la souris que vous pourrez personnaliser avec des millions de couleurs et divers effets d’éclairage depuis le logiciel de la marque. L’éclairage coloré peut même réagir de façon dynamique à certains jeux ; c’est gadget pour certains, mais cela peut rendre l’expérience franchement plus sympathique.

Un capteur ultra-précis

Dans les entrailles de la bête, on trouve un capteur optique 30K dont la sensibilité peut atteindre 30 000 DPI tout en encaissant des accélérations de 70 G. Concrètement, ce capteur sait se montrer ultra-précis et n’inflige aucun ralentissement ni accélération ou filtrage durant la partie. Notez aussi que vous pourrez personnaliser les différents paliers de sensibilité du capteur optique sur l’application de Razer. De plus, le capteur offre de bonnes performances de suivi peu importe la surface sur laquelle la souris se trouve, y compris si elle est posée sur du verre. En outre, grâce à la technologie Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), cette souris sans fil permet de jouer sans latence.

La Razer Cobra Pro dispose également de 10 boutons personnalisables, et le joueur peut aussi enregistrer des macros si besoin directement depuis le logiciel. Cinq profils peuvent aussi être créés. Enfin, côté endurance, la marque promet une autonomie de 100 heures avec la technologie sans fil Razer HyperSpeed, ou 170 heures via Bluetooth. La recharge se fait via USB-C, ou avec un Razer Mouse Dock Pro ou un Razer Wireless Charging Puck, vendus séparément.

