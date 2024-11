Pour la Black Friday Week, retrouvez un ultrabook puissant avec IA et écran tactile à prix cassé : le Microsoft Surface Laptop 7 avec sa puce Snapdragon X Plus

Le Microsoft Surface Laptop 7 est un ultrabook léger et compact, tout comme son prix pendant la Black Friday Week où vous le retrouvez avec 24 % de réduction chez Fnac et Darty.

Le Surface Laptop 7 est un PC portable made in Microsoft qui convient à tous les (télé)travailleurs qui cherchent une machine capable de concurrencer le MacBook Air en termes de puissance et de taille. Il y parvient très bien, avec un prix qui en plus est en baisse chez la Fnac pendant la Black Friday Week.

Les avantages du Microsoft Surface Laptop 7

Il pèse seulement 1,22 kg, vous pouvez le transporter facilement

La puissance de la puce Snapdragon X Plus

L’Ă©cran tactile PixelSense Flow est très pratique

Alors qu’il coĂ»te habituellement 1 449,99 euros, vous avez l’opportunitĂ© de retrouver le Microsoft Surface Laptop 7 Ă 1 099,99 euros. Il est disponible aussi bien chez Fnac que chez Darty, en fonction de vos prĂ©fĂ©rences.

Tout le charme d’un MacBook dans un PC Windows

Pendant très longtemps, Apple a Ă©tĂ© la rĂ©fĂ©rence en termes d’ultrabook puissant. Avec le temps, la concurrence a rattrapĂ© son retard et aujourd’hui, vous retrouvez des appareils comme le Microsoft Surface Laptop 7 prĂ©sentĂ© ici, un modèle qui allie compacitĂ© et puissance, pour un usage polyvalent. Ce terme peut paraĂ®tre galvaudĂ©, mais le fait qu’il propose un Ă©cran tactile joue beaucoup en sa faveur.

Pour parler de l’Ă©cran et des dimensions de cet ordinateur, sachez qu’il fait 30,1 x 22 x 1,7 cm pour 1,22 kg. Ă€ titre de comparaison, le dernier MacBook Air 13″ fait 30,41 x 21,5 x 1,13 cm pour 1,24 kg. On est donc sur une machine, vraiment, est sur un pied d’Ă©galitĂ© avec Apple, et se paye mĂŞme le luxe d’ĂŞtre 200g plus lĂ©ger.

L’Ă©cran, lui, est une dalle tactile de 13,8″ compatible HDR, qui va rĂ©galer les crĂ©ateurs en tout genre. Avec ses bordures discrètes, vous ne serez pas gĂŞner lorsque vous regarderez une vidĂ©o dessus.

Un petit PC qui cache beaucoup de puissance

Si on ouvre le capot du Microsoft Surface Laptop 7, on retrouve un processeur Snapdragon X Plus, une déclinaison moins chère de la Snapdragon X Elite qui a été présentée en avril 2024 par Qualcomm.

Avec, vous retrouvez 16 Go de mĂ©moire LPDDR5X et un SSD de 512 Go avec Windows, bien sĂ»r, c’est un PC Microsoft après tout. La connectique est riche et propose deux ports USB-C 4.0, un port USB-A 3.1, un port Surface Connect et une prise micro-casque analogique. Sans oublier bien sĂ»r le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 7. Il assure donc une grande rapiditĂ© Ă tous les niveaux, ce qui en fait un choix de qualitĂ© si vous cherchez une bonne machine de travail.

Vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif dĂ©diĂ© aux ultraportables pour trouver le modèle qui correspond Ă vos attentes, ou dĂ©couvrir des petites pĂ©pites insoupçonnĂ©es.

