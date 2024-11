Blindé d’IA de la tête aux puces, le Google Pixel 9 est de retour en promotion spécialement pour la Black Friday Week

Le Google Pixel 9 est le modèle de base de la dernière génération de smartphones de la marque, mais qui est amplement puissant. Pendant la Black Friday Week, vous le retrouvez avec 100 euros de réduction chez la Fnac et Darty.

La nouvelle gamme de Google Pixel 9 et ses déclinaisons sont disponibles depuis le 8 août 2024. C’est l’été, il faut chaud, on sirote des virgin mojitos et PAF, Google dévoile l Google Pixel 9. Un smartphone épaulé par de nombreuses fonctions liées à l’intelligence artificielle, sans compter une puissance à la hauteur de ses prétentions. Il était disponible à 899 euros lors de sa sortie et à l’occasion du Black Friday, vous pouvez le commander pour 799 euros. Vous avez le choix pour la crèmerie : Darty ou Fnac.

Les points forts du Google Pixel 9

Son écran OLED de 6,3″ qui affiche 2424 x 1080 pixels à 120 Hz

La marque promet 7 ans de mises à jour, c’est énorme

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Vendu depuis quelques semaines à 899 euros, le Google Pixel 9 classique est disponible à 799 euros pendant la Black Friday Week. En fonction de là où vous avez des comptes, vous pouvez aller l’acheter sur le site de Darty ou celui de Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un appareil photo ? Un smartphone ? Les deux !

Avec le Google Pixel 9, la marque a fait un véritable effort sur le côté photo du téléphone. De quoi en faire un photophone ? Clairement. Même s’il embarque le même capteur principal que le Google Pixel 8, un 50 Mpx avec un grand-angle (f-1,68) et un ultra-grand-angle (f1,7) qui a fait un tour chez Basic Fit entre temps pour passer de 12 à 48 Mpx et proposer un résultat parmi les plus qualitatifs du marché.

Le hardware ne fait pas tout, et Google a inclus de nombreuses fonctions logicielles pour améliorer vos images sans que vous ayez à faire. C’est d’ailleurs parfois un peu too much et il faudra parfois repasser par les paramètres pour un peu moins lisser les images, sinon ça va se voir qu’elles sont trop retouchées.

Il est très, très bien, mais loin d’être parfait

Côté design, le Pixel 9 a subi une belle évolution avec un design plus premium, pour des dimensions qui tiennent bien en main. Il mesure 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour 187 grammes. Son écran est une dalle OLED Full HD+ de 6,3″ qui a un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Dommage qu’il ne soit pas LTPO.

Côté puissance, il est équipé d’un SoC Tensor G4, qui n’est pas le plus puissant du marché, mais qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème Google et permet de faire tourner toutes vos tâches au quotidien.

Un dernier petit mot sur l’autonomie, où vous avez une grosse journée d’autonomie en usage classique. Google a un petit carton jaune aussi sur la charge soi-disant rapide, qui n’est que de 30W.

Avant de vous décider, même si la Black Friday Week n’est pas éternelle, vous pouvez consulter le test complet du Google Pixel 9 sur Frandroid.

Pour vous aider à trouver le smartphone qui vous convient, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif dédié aux meilleurs smartphones du moment.

