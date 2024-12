Idéale pour lire des BD et comics, la liseuse couleur Kobo Clara Colour s’affiche en promo chez Fnac

La Kobo Clara Colour se taille une place à part dans le domaine des liseuses électroniques. Son écran couleur en est la principale raison, ce qui permet de lire encore plus de formats en sortant du carcan du noir et blanc classique. Son prix, aussi, est fort intéressant en ce moment avec 20 euros de réduction.

Si vous prenez souvent les transports en commun, ou voyagez souvent, vous n’avez pas forcément envie d’emmener toute votre pile de livres à lire avec vous. Sauf si vous avez une liseuse comme la Kobo Clara Colour by Fnac, qui peut stocker jusqu’à 12 000 eBooks ou 75 livres audio, de bons moments en perspective. Le tout avec 13% de réduction chez Fnac, un prix aussi réduit que son format à peine plus grand qu’un smartphone. Une tablette à glisser facilement dans une poche ou un sac et qui peut même résister à une immersion.

Les points forts de la Kobo Clara Colour

L’écran personnalisable E Ink Kaleido 3 préserve les yeux

L’autonomie de 42 jours avec une charge complète

Certifiée IPX8, elle peut résister à une immersion de 60 minutes max à 2 mètres de profondeur

Jusqu’à maintenant affichée à 159,99 euros, la Kobo Clara Colour bénéficie d’une petite remise de 20 euros en ce moment, ce qui vous permet d’en profiter pour 139,99 euros.

Une liseuse couleur aux multiples possibilités

La Kobo Clara Colour est une liseuse électronique, certes, mais qui permet de faire beaucoup plus que ça. Certes, vous pouvez compulser tous vos ouvrages achetés sur le site de Fnac ou ailleurs puis rapatriés sur la tablette, mais ce n’est pas tout. Déjà , l’écran couleur permet maintenant de profiter de BD, de magazines ou de journaux qui affichent des images. C’est le cas sur des liseuses classiques, mais l’affichage sera en noir et blanc, ce qui enlève du cachet.

Mais avec la Kobo Clara Colour, vous pouvez aussi surligner des passages dans la couleur de votre choix, pour y revenir rapidement. Ce qui signifie que vous pouvez par exemple utiliser la liseuse pour vos études, par exemple. D’autres fonctions très pratiques sont présentes, comme la recherche de la définition d’un mot simplement en cliquant dessus. La liseuse retient en plus votre progression dans chaque ouvrage, avec une barre de progression en temps ou en pourcentage vous indiquant combien de temps il vous reste à lire.

Une liseuse à emmener dans tous vos voyages

La Kobo Clara Colour fait 15,9 x 11,2 x 0,92 cm pour 174 g. L’affichage se fait sur un écran E Ink Kaleido 3, une technologie qui tend à reproduire le plus fidèlement le grain du papier, aussi bien d’un point de vue visuel qu’au toucher. Avec l’éclairage que vous pouvez adapter en fonction de la luminosité ambiante, vous pouvez lire en plein soleil comme en pleine nuit avec une lumière blanche ou jaune orangée.

Le stockage est de 16 Go, sachant qu’un eBook classique ne pèse que quelques kilo-octets, vous comprenez qu’il est facilement possible d’en stocker 12 000. Par contre, dès qu’il y a des images, ils prennent plus de place, donc vous pouvez en stocker moins. Et si vous avez des livres audio, vous pourrez en mettre 75 environ. Comme la tablette propose du Bluetooth, en plus du WiFi, vous pouvez y relier des écouteurs ou un casque pour en profiter. L’autonomie de 42 jours pour une charge complète, c’est si vous lisez en moyenne 30 minutes par jour avec un éclairage moyen.

