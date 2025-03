Amazon brade à un super prix le Samsung Galaxy Book 4, un laptop performant doté d’un i5 13e gen

Avec sa gamme Galaxy Book, Samsung propose des PC portables d’une grande finesse à tous les niveaux. Le Galaxy Book 4 ne fait pas exception et se trouve actuellement à un super prix pour les Ventes Flash de Printemps : Amazon le propose à seulement 499 euros, contre 799 euros habituellement.

Les Samsung Galaxy Book 4 ont été dévoilés lors du MWC 2024, aux côtés de la Galaxy Ring et des Samsung Galaxy S24. Un peu comme les smartphones, les Galaxy Book 4 sont déclinés en plusieurs versions, avec le modèle de base, dont il est question ici, la version Pro, la version Ultra et la 360 qui devient une tablette. Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit du modèle le plus abordable qu’il faut le dénigrer, parce qu’il propose un rapport qualité/prix super intéressant, surtout avec 300 euros de remise.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 4

Ses dimensions compactes et sa légèreté malgré l’écran de 15″

Le processeur Intel Core i5 1335U délivre de bonnes performances

La rapidité du WiFi 6

Au lieu de 879 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Book 4 (8 Go de RAM, SSD 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros sur Amazon.

Un laptop qui mise beaucoup sur sa légèreté

Dans l’univers des ultrabooks, ces ordinateurs portables légers et compacts, Apple s’est taillé une sacrée part avec ses MacBook Air. Mais la concurrence se rattrape rapidement, notamment Samsung avec ses Galaxy Book. Cette 4ᵉ itération proposée ici ne déroge pas à la règle : épais de 15,4 mm et ne pesant que 1,6 kg, il devient l’allié de tous vos déplacements. Et ce n’est pas parce qu’il est petit qu’il en oublie d’être pratique : avec deux ports USB 2.0, deux ports USB-C 2.0, deux ports USB 3.2 Gen1, deux ports USB-C 3.2 Gen1, un port HDMI, un port Ethernet, un lecteur de carte microSD et une prise casque, vous avez de quoi le transformer en vrai centre multimédia.

Tout s’affiche sur l’écran LCD monté sur des charnières standards, avec un affichage de 1920 x 1080 pixels sur 15,6″, avec une technologie anti-reflet et un effet mat qui diminue la fatigue oculaire. Donc vous pouvez l’utiliser pendant de longues sessions sans ressentir de gêne et ça tombe bien puisqu’il permet jusqu’à 15h d’autonomie.

Un laptop que toute la famille peut utiliser

Le Samsung Galaxy Book 4 est animé par une puce Intel Core i5 1335U, cadencée de base à 1.8 GHz que vous pouvez passer en mode TurboBoost à 4.6 GHz. Ce dernier s’active automatiquement sur la machine détecte que vous avez besoin de plus de puissance. Le CPU est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire sur SSD. C’est bien, mais c’est le strict minimum, on aurait aimé que ces chiffres soient doublés pour se sentir à l’aise.

Pas de GPU dédiée, car ce n’est pas un PC gamer, mais une puce Intel Iris Xe qui fait le café pour toutes vos tâches du quotidien. Ce qui fait que cet ordinateur peut être utilisé par tout le monde à la maison, pour faire des recherches sur Internet, regarder des vidéos, parcourir les réseaux sociaux et bien entendu travailler.

Pour comparer le Samsung Galaxy Book 4 avec d’autres ultrabooks, afin de vous faire une idée avant de craquer pour l’un ou l’autre des modèles, vous pouvez consulter notre guide d’achat dédié.

