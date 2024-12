Boulanger lance une sacrée belle offre sur le Samsung Galaxy Book 4, avec un SSD T7 Shield 1 To offert

Avec sa gamme Galaxy Book, Samsung propose des PC portables d’une grande finesse à tous les niveaux. En plus de ses qualités techniques, Boulanger a la bonne idée de le proposer à -33 % avec un SSD Samsung offert.

Les Samsung Galaxy Book 4 ont été dévoilés lors du MWC 2024, aux côtés de la Galaxy Ring et des Samsung Galaxy S24. Un peu comme les smartphones, les Galaxy Book 4 sont déclinés en plusieurs versions, avec le modèle de base, dont il est question ici, la version Pro, la version Ultra et la 360 qui devient une tablette. Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit du modèle le plus abordable qu’il faut le dénigrer, parce qu’il propose un rapport qualité/prix super intéressant. D’autant qu’il est en promo chez Boulanger à -50 euros, que Samsung rembourse 100 euros et qu’en plus vous avez un SSD Samsung T7 Shield 1 To en cadeau.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 4

Ses dimensions compactes et sa légèreté malgré l’écran de 15″

Le processeur Intel Core i5 1335U délivre de bonnes performances

La rapidité du WiFi 6

Alors, il va falloir suivre un peu pour profiter de ce bon plan. Première étape : aller sur Boulanger et constater que le Samsung Galaxy Book 4 passe de 649 euros à 598,90 euros et l’ajouter au panier. Deuxième étape, ajouter le Samsung T7 Shield 1 To (d’une valeur de 149,99 euros) au panier : il passe gratuit. Troisième étape : commander le tout. Quatrième et dernière étape, après réception : remplir l’offre de remboursement Samsung pour récupérer 100 euros. Ce qui fait un prix final de 498,90 euros au lieu de 798,99 euros si on compte le prix du SSD.

Un laptop qui mise beaucoup sur sa légèreté

Dans l’univers des ultrabooks, ces ordinateurs portables légers et compacts, Apple s’est taillé une sacrée part avec ses MacBook Air. Mais la concurrence se rattrape rapidement, notamment Samsung avec ses Galaxy Book. Cette 4ᵉ itération proposée ici ne déroge pas à la règle : épais de 15,4 mm et ne pesant que 1,6 kg, il devient l’allié de tous vos déplacements. Et ce n’est pas parce qu’il est petit qu’il en oublie d’être pratique : avec deux ports USB 2.0, deux ports USB-C 2.0, deux ports USB 3.2 Gen1, deux ports USB-C 3.2 Gen1, un port HDMI, un port Ethernet, un lecteur de carte microSD et une prise casque, vous avez de quoi le transformer en vrai centre multimédia.

Tout s’affiche sur l’écran LCD monté sur des charnières standards, avec un affichage de 1920 x 1080 pixels sur 15,6″, avec une technologie anti-reflet et un effet mat qui diminue la fatigue oculaire. Donc vous pouvez l’utiliser pendant de longues sessions sans ressentir de gêne et ça tombe bien puisqu’il permet jusqu’à 15h d’autonomie.

Un laptop que toute la famille peut utiliser

Le Samsung Galaxy Book 4 est animé par une puce Intel Core i5 1335U, cadencée de base à 1.8 GHz que vous pouvez passer en mode TurboBoost à 4.6 GHz. Ce dernier s’active automatiquement sur la machine détecte que vous avez besoin de plus de puissance. Le CPU est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire sur SSD. C’est bien, mais c’est le strict minimum, on aurait aimé que ces chiffres soient doublés pour se sentir à l’aise.

Pas de GPU dédiée, car ce n’est pas un PC gamer, mais une puce Intel Iris Xe qui fait le café pour toutes vos tâches du quotidien. Ce qui fait que cet ordinateur peut être utilisé par tout le monde à la maison, pour faire des recherches sur Internet, regarder des vidéos, parcourir les réseaux sociaux et bien entendu travailler.

Pour comparer le Samsung Galaxy Book 4 avec d’autres ultrabooks, afin de vous faire une idée avant de craquer pour l’un ou l’autre des modèles, vous pouvez consulter notre guide d’achat dédié.

