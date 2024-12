Ce pack smartphone Android avec écran 90 Hz à -42 % fera un très bon cadeau pour Noël

Comme il n’y a pas que les smartphones premium dans la vie, nous avons trouvé le bon plan parfait pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un nouveau smartphone pour vraiment pas cher. Voici le Realme C61, un appareil entrée de gamme qui se trouve dans un pack à 139 euros contre 240 euros de base. 

Realme C61 // Source : site officiel

Il n‚Äôest pas simple de trouver le bon smartphone pour les personnes avec un budget aux alentours de 100 euros‚Ķ Il existe tout de m√™me quelques exceptions, comme ce Realme C61. Un entr√©e de gamme qui¬†a quelques atouts dans sa manche. C’est un appareil fait pour durer, avec un grand √©cran fluide et compatible avec la charge rapide. Le voil√† dans un pack √† moins 42 % sur le site Auchan.

Le Realme C61 en quelques mots

Un grand écran de 6,74 pouces à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace

La charge rapide 45 W

Avec un prix barr√© √† 240,99 euros, le Realme C61 avec un verre tremp√© et une coque se n√©gocie aujourd’hui en promotion √† 139,99 euros chez Auchan.

Un entrée de gamme simple, mais soigné

Pour son tarif, le Realme C61 pr√©sente de jolies finitions, avec son dos aux textures quadrill√©es. Son encoche en forme de goutte d’eau nous rappelle qu’on est bien la face √† un appareil entr√©e de gamme. La prise en main est agr√©able avec ses tranches plates et son √©paisseur de 7 mm. Il est facile de le manipuler √† une main, malgr√© son grand √©cran gr√Ęce √† son poids de 188 g.

√Ä propos de l’√©cran, il affiche une grande surface de 6,74 pouces, pratique pour regarder du contenu. En revanche, il ne profite ni de l’Oled, ni de Full HD. On a droit √† un √©cran LCD avec une simple d√©finition HD+, soit 1 600 x 720¬†pixels. Au vu du prix, on a tendance √† lui pardonner, d’autant plus que le constructeur a pris soin de proposer un taux de rafra√ģchissement √† 90 Hz pour une navigation plus agr√©able.

Endurant et rapide à recharger

C√īt√© performance, il est anim√© par un processeur Unisoc Tiger T612, coupl√© √† 6 Go de RAM. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre √† une machine de guerre qui lira les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques, mais cette configuration sera amplement suffisante pour faire fonctionner le smartphone correctement et de mani√®re fluide. Il se d√©brouille bien sur une utilisation classique, √† base de navigation sur Internet, messagerie et appels. Il poss√®de une capacit√© de stockage interne de 256 Go, laquelle est tout de m√™me extensible via le port micro-SD du t√©l√©phone. Et la bonne nouvelle, c’est que ce Realme tourne sous Android 14.

Il va surtout impressionner pour son autonomie. Avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, le Realme C61 promet sur le papier 2 jours d‚Äôautonomie. Et malgr√© son petit prix, il a l’avantage d’√™tre compatible avec la charge rapide de 45 W. C’est assez rare pour le faire remarque. Certains produits bien plus haut de gamme n’atteignent pas cette puissance‚Ķ C’est donc un bon point pour r√©cup√©rer rapidement de l’√©nergie.

