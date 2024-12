À -44 %, cette mini batterie externe de 10 000 mAh est le cadeau parfait à mettre sous le sapin de Noël

La batterie externe portable Iniu, dotée d’une capacité de 10 000 mAh, est une alliée idéale pour recharger rapidement et plusieurs fois, vos appareils. Un petit objet puissant dont le prix est en forte baisse sur Amazon : -44 %.Â

Si les smartphones sont mieux loti côté autonomie, opter pour une batterie externe reste une bonne solution. Ce sont des accessoires parfaits pour éviter de tomber en rade avec votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement. Celle de la marque Iniu par exemple, est un bon allié pour son format poche et sa grande capacité de recharge, le tout pour moins de 20 euros grâce à cette offre.

Que propose cette batterie externe ?

Un format compact, facile à transporter, avec un support de télépphone rétractable

Une capacité de 10 000 mAh et une puissance de charge de 22,5 W

Deux ports USB-A et un port USB-C

Au lieu d’un prix barré à 34,99 euros, la batterie externe Iniu profite de 44 % de remise, et s’affiche maintenant à 19,49 euros sur Amazon.

Une petite batterie avec un support rétractable très pratique

La batterie externe Iniu possède l’un des critères que l’on recherche sur ce type de produit, à savoir des petites dimensions. Avec ses dimensions de 10,4 × 6,6 × 2,3 cm et un poids de 195 g, l’accessoire est suffisamment compact pour être trimballé avec vous facilement, et plus elle rentre facilement dans une poche ou un sac à main, mieux c’est.

Petit ajout bienvenu de la part de la marque : vous pouvez vous servir du support rétractable pour poser votre smartphone et profitez d’une série par exemple, tout en le rechargeant. D’ailleurs, son format poche ne l’empêche pas de proposer une capacité de 10 000 mAh. On se dit qu’elle aurait pu être bien plus massive, et ce n’est pas le cas.

Un appareil complet : charge rapide, plusieurs ports …

Ce petit modèle est aussi doté d’une puissance de charge de 22,5W. Alors, oui, d’autres références font mieux, mais en utilisant le port USB-C, il faut 25 minutes pour récupérer 71 % sur l’iPhone 15 d’après le constructeur. Et si vous souhaitez charger un autre appareil, cette batterie est capable d’en recharger trois simultanément, puisqu’elle est dotée d’un port USB-C et de deux ports USB-A.

Enfin, un petit écran est aussi présent sur la façade et affiche le niveau de la batterie, le courant et la tension en temps réel, ainsi que la puissance des différents ports.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.