C’est chez Boulanger que le MacBook Pro 14″ avec puce M3 Max (36 Go RAM + 1 To SSD) est au meilleur prix

C’est la machine qu’il vous faut si vous cherchez avant toute chose la performance alliĂ©e Ă la finesse Apple. Ce MacBook Pro avec une version dopĂ©e de la puce M3 se pare d’une belle rĂ©duction de 18 % chez Boulanger.

Si le Père NoĂ«l est passĂ© et a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©reux avec vous, qu’il a glissĂ© quelques liasses dans votre chaussette et que vous avez Ă©tĂ© sage, vous pouvez vous faire plaisir avec cette offre sur Boulanger. Ça, c’est si vous cherchez un nouvel ordinateur portable disposant d’une puissance capable de tout faire de façon fluide, pour optimiser votre productivitĂ©, vous amuser, travailler… Avec ses 36 Go de RAM, son SSD de 1 To et des dimensions Ă©tonnamment compactes malgrĂ© la puissance dĂ©gagĂ©e, Apple signe lĂ un sacrĂ© tour de force.

Les points forts du MacBook Pro 14 M3 Max

Une autonomie qui peut aller jusqu’Ă 18Â h

L’Ă©cran Liquid Retina XDR de 14″ en 3 024 x 1964 pixels

36 Go de RAM, c’est amplement suffisant pour tout faire

Si vous allez chez Amazon, vous vous êtes trompé de chemin parce que là le MacBook Pro 14 M3 Max est à 3679 euros. Par contre, si vous êtes sur Boulanger, vous êtes au bon endroit, car il y est affiché à 2 999 euros.

Le plus puissant des processeurs Apple de 2023

L’Apple Macbook Pro 14 M3 Max affiche une vĂ©ritable dĂ©bauche de puissance dans un châssis fin aux allures classiques. L’appareil mesure 31,3 Ă— 22,2 Ă— 1,5 cm et ne pèse qu’1,62 kg. Autour de son corps en aluminium, vous retrouvez trois ports Thunderbolt 4 au format USB-C, une prise MagSafe, une prise jack, un port HDMI compatible 4K@240Hz et un lecteur de carte SD.

Pour communiquer en visio, vous avez une petite webcam toute simple, qui filme en 1080p et qui se place dans une encoche au sommet de l’Ă©cran. Par contre, petit bĂ©mol sur cette version, il n’y a pas de Face ID et il faudra se contenter du Touch ID pour dĂ©verrouiller votre session. C’est un dĂ©tail, mais vu le prix de l’appareil, il vaut mieux le mentionner.

Un Ă©cran toujours au top, comme Apple sait les faire

Pour profiter de tous vos contenus, vous avez un Ă©cran Liquid XDR Retina de 14″, une nouveautĂ© pour cette version. Il est dotĂ© d’un rĂ©troĂ©clairage Ă base de mini-led et affiche une rĂ©solution de 3 024 x 1 964 pixels avec la technologie ProMotion qui fait varier automatiquement la frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 24 Ă 120 Hz. Une option très pratique pour le gaming, car ce MacBook puissant peut se le permettre.

Enfin, et c’est (sans mauvais jeu de mot) le cĹ“ur de la configuration : la puce Apple M3 Max avec 14 cĹ“urs CPU et 30 cĹ“urs GPU. Le stockage de 1 To est on ne peut plus gĂ©nĂ©reux pour vous permettre d’installer toutes vos apps, tous vos jeux et enregistrer vos fichiers et dossiers. Enfin, il n’oublie pas sa connectivitĂ© sans-fil, avec du WiFi 6E et du Blutooth 5.3 pour tous vos pĂ©riphĂ©riques.

Si vous ne savez pas trop vers quel Mac vous tourner, vous pouvez consulter notre guide d’achat consacrĂ© aux MacBook Air, Pro et mĂŞme aux iMac pour vous aider Ă y voir plus clair.

