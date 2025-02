Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe : 60 € de moins pour un excellent clavier mécanique sans fil, noté 8/10 par notre rédaction

Le ASUS ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe est un clavier mécanique sans-fil disposant d’une excellente partie customisation et d’un design reprenant les codes faisant le succès de la gamme Scope. Habituellement à un tarif corsé, une belle ristourne permet de l’acquérir pour 119 euros au lieu de 179 euros chez le GrosBill.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

ASUS ROG n’est plus à présenter, la branche gaming de la firme taïwanaise excelle dans les produits à destinations des gamers, en proposant des composants comme des cartes mères jusqu’au périphérique comme les claviers, toujours orienté et penser pour les joueurs. Si aujourd’hui, vous êtes en quête d’un clavier sans-fil et mécanique pour le jeu qui allie performance et design, le Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe coche toutes les cases, même son prix se voit plus doux avec une réduction 60 euros sur le GrosBill.

Le Scope RX TKL en trois points

Triple connectivité : 2,4 GHz RF, Bluetooth et filaire en USB

Éclairage RGB personnalisable avec Aura Sync

Interrupteurs ROG RX RED

Au lieu de 179 euros au lancement, le ASUS ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe est aujourd’hui disponible en promotion à 119 euros sur le GrosBill.

Une triple connectivité et des interrupteurs optiques-mécaniques

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, derrière ce nom à rallonge, nous retrouvons un clavier mécanique doté d’une triple connectivité permettant d’avoir le choix entre une connexion sans-fil 2,4 GHz pour une latence minimale, un mode Bluetooth pour une compatibilité étendu sur tous les appareils ou pour les puristes une connexion filaire en USB. Ce clavier orienté gamer propose plusieurs choix pour tous les types d’utilisateurs et s’adapte en fonction des situations.

Le Strix Scope RX TKL est équipé d’interrupteur ROG RX Red lui donnant le la pour une réactivité impressionnante avec son temps de réponse de 1 ms, mais aussi durable puisque la durée de vie de ce clavier mécanique est estimé à plus de 100 millions de frappes. Les ROG RX Red garantissent une sensation de frappe fluide et précise, ils deviendront vos meilleurs alliés pour les jeux nécessitants rapidité et précisions. Seul bémol d’après notre test est l’absence du plastique PBT pour les touches, c’est un plastique plus épais avec une meilleure texture contrairement à l’ABS qui équipe ce clavier Strix.

Un beau clavier compact et une personnalisation au poil

Le format TKL de ce clavier libère de l’espace sur le périphérique, en effet, le form factor TenKeyLess dissous dix interrupteurs facilitant ainsi les mouvements de la souris, c’est un format particulièrement plébiscité par les joueurs de FPS. En addition de cela, un repose poignet est inclus, assurant un confort supplémentaire lors de longue session de jeu, réduisant de ce fait la fatigue musculaire.

Le ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe est complètement personnalisable avec la suite logicielle Armoury Crate, vous pouvez modifier le comportement de chaque touche du clavier et même programmer des macros. L’éclairage RGB des interrupteurs peut aussi être modifié en fonction des envies des utilisateurs, les paramètres peuvent être sauvegardés dans des profils à activer avec une combinaison de touche ou automatiquement (programmer en amont) en fonction des jeux ou des utilisations.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe.

Afin de comparer le ASUS ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe avec d’autres claviers mécanique de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs claviers mécaniques de 2025 .

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.