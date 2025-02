L’expérience FPV à moins de 500 € avec un drone DJI, c’est possible grâce à cette offre

S’il peut fonctionner sans télécommande et de façon autonome, le petit drone DJI Neo est encore plus intéressant quand il est fourni avec un casque FPV et une radiocommande. Ça tombe bien, le tout est inclus dans le pack Motion Fly More Combo, affiché à 479,99 euros au lieu de 529 euros sur Rakuten (vendeur Darty).

Dans le catalogue de DJI, une marque de confiance dans le milieu des drones grand public, se trouve une référence qui se différencie pas mal des autres : le DJI Neo, qui est tout simplement le modèle le plus léger du fabricant. Pensé pour les créateurs de contenu, l’appareil peut être piloté depuis un smartphone et peut même fonctionner sans télécommande. Mais son utilisation peut être grandement facilitée (et bien plus sympathique) grâce à un casque FPV et à une radiocommande ; des accessoires bien utiles que l’on trouve en ce moment dans un pack à moins de 500 euros.

Les points forts du DJI Neo Motion Fly More Combo

Un drone compact et léger (135 g)

Des vidéos en 4K

Un décollage et un atterrissage depuis la main

Un casque FPV et une radiocommande fournis

Affiché à 529 euros sur le site officiel, le DJI Neo Motion Fly More Combo est aujourd’hui disponible en promotion à 479,99 euros sur Rakuten (vendeur Darty) grâce à une réduction de 5 % et au code promo DARTY20 qui permet de réduire le prix de 20 euros. Le drone seul est quant à lui proposé à 169,99 euros au lieu de 199 euros, toujours sur Rakuten, et toujours grâce au code promo DARTY20.

Un drone facile à prendre en main avec de bons accessoires

Les drones massifs peuvent intimider celles et ceux qui débutent dans la vidéo aérienne. Le DJI Neo est heureusement bien plus simple à utiliser. D’abord, son poids plume de 135 g et son design ultra-compact le rendent très facile à prendre en main. Surtout, il peut voler sans télécommande, et même sans l’application DJI Fly sur smartphone, pourtant indispensable pour les autres modèles de la marque. Notez toutefois que pour la première utilisation, il faut quand même l’initialiser avec cette app.

Preuve que le DJI Neo est totalement autonome : il est capable de décoller depuis la paume de votre main, qu’il aura détectée grâce à son capteur, avant de vous suivre tout en vous filmant, puis d’atterrir sur votre main placée en dessous de lui. Des modes automatiques (Dronie, Cercle, Fusée…), sélectionnables en appuyant sur le bouton mode du Neo, sont aussi disponibles pour vous permettre de réaliser très facilement des séquences captivantes, toujours sans app ni télécommande. Cependant, si vous souhaitez réaliser des acrobaties plus compliquées et faciliter le contrôle du drone, la télécommande à gyroscope RC Motion 3, fournie ici, ne sera clairement pas de refus.

Autre accessoire bien pratique contenu dans ce pack : le casque FPV DJI Googles N3, qui permet tout simplement de profiter d’une belle immersion, puisqu’il donne l’impression d’être à l’intérieur du drone en vol. Notez enfin que ce kit comporte aussi trois batteries supplémentaires, qui promettent chacune 18 minutes d’autonomie.

De belles images pour les réseaux sociaux

Le DJI Neo est par ailleurs équipé d’un objectif à focale fixe de type grand-angle, d’équivalence 24 mm ouvrant à f/2,8, associé à un capteur CMOS de 1/2’’ de 12 Mpx. Il peut ainsi filmer en 4K 30p et prendre des photos JPEG de 12 Mpx. Contenus que vous pourrez transférer très rapidement vers un smartphone ; un bon point pour les créateurs sur les réseaux sociaux. Enfin, côté autonomie, c’est très correct avec 17 minutes de vol annoncées en mode automatique. Mais elle chute à environ 10 minutes en pilotage manuel, ce qui peut être limitant dans certaines situations.

On vous conseille d’ailleurs de vérifier la force du vent sur le chemin du retour du drone, puisqu’il peut s’épuiser à lutter, et ainsi vider sa batterie beaucoup plus vite avant de vous rejoindre… En parlant du vent, sachez que le DJI Neo peut dériver assez facilement, et sa stabilisation électronique n’est pas hyper efficace dans certaines conditions météorologiques difficiles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Neo.

