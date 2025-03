Le VTTAE Decathlon Rockrider E-Feel 700S est encore moins cher grâce à cette promo de 10 %

Le Rockrider E-Feel 700S est l’un des derniers VTT électriques de la marque Decathlon. Puissant et confortable, ce modèle tout suspendu est actuellement proposé à 3 149 euros au lieu de 3 499 euros sur le site officiel.

Le VTTAE Rockrider E-Feel 700S. // Source : Decathlon

Les VTT électriques tout suspendu, qui bénéficient d’une belle puissance et apportent un confort agréable sur les routes irrégulières, sont généralement assez onéreux. Mais certaines marques parviennent à proposer des modèles affichés à des prix maîtrisés, à l’image de Decathlon, qui a lancé l’an dernier son Rockrider E-Feel 700S à moins de 3 500 euros. Et aujourd’hui, ce VTTAE est encore moins cher que cela grâce à un code promo.

Les points essentiels du Decathlon Rockrider E-Feel 700S

Une suspension haut de gamme Rockshox

Un moteur de 500 W avec un couple de 85 Nm

Une autonomie de 90 km

Initialement proposé à 3 499 euros, le vélo électrique Decathlon Rockrider E-Feel 700S peut aujourd’hui vous revenir à 3 149 euros chez Decathlon grâce au code promo FLASH10, valable jusqu’au 3 mars 2025. Et c’est sans compter les aides de l’État et des collectivités locales qui peuvent vous permettre de réduire encore un peu plus la facture.

Un VTT bien stable pour toutes les routes

Le Rockrider E-Feel 700S de Decathlon appartient donc à la famille des VTT électriques, parfaits pour les terrains irréguliers ou accidentés. Comme la majorité de ces modèles, son cadre est fermé, ce qui apporte davantage de solidité à l’ensemble. Attention, cette conception oblige à lever haut sa jambe pour enfourcher le vélo. Le vélo affiche par ailleurs un « S » dans sa domination, ce qui signifie qu’il s’agit d’un VTTAE tout suspendu. Son cadre, en aluminium, repose ainsi sur une fourche Rockshox 35 Gold RL de 160 mm de débattement et un amortisseur arrière de 150 mm.

Autant dire qu’avec une telle configuration, le vélo est très confortable et peut réduire les chocs lors des passages sur des routes compliquées avec des obstacles. Attendez-vous toutefois à devoir faire plus d’efforts en montée. N’oublions pas non plus de mentionner le poids assez conséquent de l’engin, qui affiche 25,5 kg sur la balance. On a donc ici un beau bébé, qui se révèle heureusement bien robuste. Il est par ailleurs équipé de grandes roues de 29 pouces, avec des pneus maison, les Grip 500, affublées de freins hydrauliques haut de gamme TRP Slate Evo à étriers 4 pistons.

Une belle puissance dans les entrailles

Le VTTAE de Decathlon est par ailleurs propulsé par un moteur central Shimano EP6, d’une puissance maximale de 500 W, et ses 85 Nm de couple. Une configuration qui devrait grandement faciliter les montées ou encore les passages difficiles. Quant à la transmission, c’est un dérailleur Shimano Cues 600 avec une cassette 11 vitesses qui prend place. Et côté assistance, le Rockrider E-Feel 700S met à disposition plusieurs modes, certains étant paramétrables.

Enfin, concernant son autonomie, le Rockrider E-Feel 700S est muni d’une batterie de 630 Wh, épaulée par un chargeur rapide 4 A. Selon Decathon, ce VTTAE est capable de parcourir 90 km par charge complète. Ce qui en fait un modèle taillé pour les longues sorties.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.