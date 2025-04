Bbox Ultym ou B&You Pure Fibre : laquelle offre le meilleur rapport qualité-prix ?

​Choisir une box internet implique d’abord de sélectionner un opérateur, puis d’examiner les différentes offres proposées, chacune avec ses propres options et caractéristiques. Pour faciliter votre choix, nous avons comparé deux box particulièrement intéressantes de Bouygues Telecom : la B&You Pure Fibre et la Bbox Ultym.

Bouygues Telecom propose deux offres de fibre optique aux caractéristiques distinctes : la B&You Pure Fibre, axée sur une connexion Internet haut débit sans services additionnels, et la Bbox Ultym, une offre complète incluant Internet, télévision et téléphonie fixe. Voici une brève comparaison pour vous aider à mieux comprendre ces deux offres mises en avant par notre comparateur de box internet.​

Ces box en bref :

Caractéristiques B&You Pure Fibre Bbox Ultym Débits Internet Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (sous conditions) Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et en envoi (sous conditions) Technologie Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 avec jusqu’à 2 répéteurs inclus selon diagnostic Services TV Non inclus Plus de 180 chaînes avec décodeur 4K HDR Téléphonie Fixe Appels facturés en supplément Appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plus de 110 destinations Tarification 23,99 € par mois 44,99 € par mois pendant 12 mois, puis 51,99 € par mois Engagement Sans engagement Engagement de 12 mois Frais de mise en service 48 € 48 € Frais de résiliation 59 € 59 €

La B&You Pure Fibre est disponible au tarif fixe de 23,99 euros par mois, sans engagement. De son côté, la Bbox Ultym est proposée à 44,99 euros par mois pendant 12 mois, puis à 51,99 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. ​

Pure Fibre vs Ultym : débits Internet

La B&You Pure Fibre offre un débit descendant pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s et un débit montant jusqu’à 1 Gb/s, sous réserve d’éligibilité à la technologie XGS-PON et de l’activation de l’option Débit+ gratuite. Sans cette éligibilité ou activation, les débits sont respectivement de 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Ces performances permettent une utilisation plus que fluide pour le streaming en haute définition, le télétravail ou encore les jeux en ligne sans subir la moindre latence.​

De son côté, la Bbox Ultym propose des débits symétriques jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et en envoi, grâce également à la technologie XGS-PON, sous réserve d’éligibilité et avec l’activation de l’option Débit+. ​Disposer de débits symétriques est particulièrement avantageux pour les utilisateurs ayant des besoins importants en envoi de données, tels que le transfert de fichiers volumineux ou l’envoi de contenus en ligne.

Équipements Wi-Fi

La B&You Pure Fibre est équipée d’un modem Wi-Fi 6E, offrant une connexion sans fil performante et stable. Toutefois, les répéteurs Wi-Fi ne sont pas inclus par défaut. Un répéteur Wi-Fi 6 est disponible en option, moyennant un coût supplémentaire de 4 euros par mois, pour étendre la couverture dans les zones difficiles d’accès du domicile.​

En revanche, la Bbox Ultym est fournie avec un modem Wi-Fi 7 de dernière génération, garantissant une couverture optimale et des vitesses accrues. De plus, jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi 7 sont inclus selon le diagnostic Wi-Fi réalisé lors de l’installation, assurant une couverture étendue dans tout le domicile sans frais additionnels.

Services TV et téléphonie

La B&You Pure Fibre se concentre exclusivement sur l’accès à Internet haut débit. Elle n’inclut pas de service de télévision ni de téléphonie fixe illimitée. Les appels sont facturés en supplément, et aucun décodeur TV n’est fourni. Cette offre s’adresse donc aux utilisateurs qui privilégient une connexion Internet très rapide sans nécessiter de services additionnels.​

À l’inverse, la Bbox Ultym est une offre triple play complète. Elle comprend plus de 180 chaînes TV avec un décodeur 4K HDR compatible Wi-Fi, offrant une qualité d’image optimale. Un enregistreur TV de 100 heures est également inclus, permettant d’enregistrer et de revoir vos programmes préférés. En matière de téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en France, en Europe, en Suisse, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Tarification et engagement

La B&You Pure Fibre est proposée à un tarif attractif de 23,99 euros par mois, sans engagement, offrant une flexibilité appréciable pour les utilisateurs. Des frais de mise en service de 48 euros et des frais de résiliation de 59 euros sont tout de même à prévoir. Cette offre convient donc particulièrement à ceux qui recherchent une solution économique sans contrainte d’engagement.​

La Bbox Ultym est proposée à 44,99 euros par mois pendant les 12 premiers mois, puis à 51,99 euros par mois. Cette offre inclut un engagement de 12 mois, ce qui signifie que l’abonné s’engage pour une durée minimale d’un an. Des frais de mise en service de 48 euros et des frais de résiliation de 59 euros sont également à prévoir. Cette formule s’adresse donc aux utilisateurs prêts à s’engager sur une année pour bénéficier de services complets et d’équipements de pointe.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ /mois Nouveau Débit Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.