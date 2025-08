Amazon retire 400 € au robot tondeuse haut de gamme Worx Landroid Vision, qui utilise l’IA tout en s’occupant de 1300 m² de terrain

La Worx Landroid Vision est un robot tondeuse haut de gamme capable de s’occuper de votre pelouse, même si vous avez un vaste jardin, que vous retrouvez à 1399,90 euros au lieu de 1799 euros sur Amazon.

WORX LANDROID VISION WR213E.1 // Source : WORX

Worx est une marque spécialisée dans l’outillage, que ce soit l’entretien du jardin ou les travaux dans la maison. Avec le Worx Landroid Vision WR213E.1 vous avez un robot tondeuse très haut de gamme qui ne nécessite aucun câble et qui utilise l’IA pour optimiser ses déplacements dans votre jardin. Son placement haut de gamme fait qu’il offre des performances soignées avec un niveau sonore contenu, de seulement 59 dB(A). Alors, si vous avez un grand jardin, que vous en avez un peu marre de l’entretenir, vous retrouvez ce robot Worx Landroid Vision avec 400 euros de réduction sur Amazon.

Les points forts du Worx Landroid Vision

Il est capable de gérer plusieurs zones

Il peut s’occuper d’un terrain de 1300 m² maximum

La caméra 4K intégrée permet au robot de voir les obstacles

Sur Amazon, vous pouvez économiser 22 % sur le Worx Landroid Vision WR213E.1 puisqu’il passe de 1799 euros à 1399,90 euros.

Un robot tondeuse aux allures de voiture de course

Le moins que l’on puisse dire c’est que Worx a soigné le design de son robot tondeuse Landroid Vision. Le coloris noir et orange rappelle ce que fait Black+Decker et instille immédiatement le sentiment d’avoir affaire à de la qualité. Ce robot est compact puisqu’il fait environ 638 x 487 x 265 mm pour 14 kg sans la batterie. D’ailleurs celle-ci est PowerShare et est compatible avec les autres outils Worx, ce qui est très pratique.

La tondeuse propose une largeur de coupe de 22 cm et une hauteur de coupe de 30 à 60 mm qu’il est possible de régler sur 7 positions de façon automatique, via l’app sur smartphone. Les lames sont des disques flottants à trois lames pivotantes et double rotation pour une longévité accrue. Le robot peut monter des pentes jusqu’à 30%, soit 17° et utilise le système de mulching pour une herbe finement hachée qui va venir nourrir le gazon. Si jamais il pleut, le robot le détecte et retourne automatiquement à sa base.

Une efficacité redoutable pour votre jardin

Le Worx Landroid Vision port ce nom car il est équipé d’une caméra grand-angle qui filme en 4K et qui utilise l’IA pour détecter les éventuels obstacles. Elle détecte les limites herbe/pelouse, les animaux et les humains avec un temps de réaction de seulement 0,05 s pour éviter tout accident fâcheux. Si jamais le robot est soulevé, bascule ou subit un choc, la lame s’arrête instantanément.

Pour le contrôler, vous pouvez passer par l’app mobile évoquée plus haut, ou utiliser l’interface directe avec l’écran LCD sur le robot. L’autonomie de l’appareil est d’à peu près 1h, 1h20 selon la nature du terrain. Il faut compter 80 minutes pour une charge complète. Vous pouvez programmer plusieurs cycles par jour, qui sont gérées automatiquement en fonction de la météo, de la zone et du sol. Mieux : il est même possible de le faire tondre la nuit si vous lui adjoignez une lampe LED vendue séparément, le robot ne fonctionnant qu’avec la lumière naturelle. Ce n’est pas son bruit de 59 dB(A) qui va vous empêcher de dormir.

Pour comparer le Worx Landroid Vision avec d’autres robots tondeuse, vous pouvez passer en revue les modèles présentés dans notre guide d’achat qui leur est consacré.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.