La manette Pro pour Nintendo Switch est affichée à 50 euros grâce à un coupon promotionnel sur Amazon (ou au même prix sur Cdiscount avec le code promo AFFAIRE10), soit un rabais de 29 euros par rapport à son prix initial. Le deal idéal pour ajouter un joueur à vos soirées Smash, Mario Kart, etc.

La Switch est console merveilleuse à bien des égards et notamment pour ses nombreux jeux multijoueurs. Le problème : les manettes sont assez chères à l’achat. Du coup les soirées Smash Bros ou Mario Kart ne sont pas données. Bonne nouvelle aujourd’hui, vous pouvez vous équiper à moindre coût avec la manette Pro proposée aujourd’hui à 50 euros sur Amazon et Cdiscount, au lieu de 79 euros à sa sortie. Presque 29 euros de réduction par rapport au prix de lancement.

La manette Pro se distingue des Joy-Con vendus avec la console par son aspect plus traditionnel qui lui offre une prise en main agréable et plus adaptée à de longues sessions de jeu, notamment lorsque vous utilisez la Switch sur votre TV. L’accès aux boutons est un peu différent et cela a son intérêt sur plusieurs jeux. C’est notamment le cas sur Zelda : Breath of The Wild qui demande par moment des combinaisons de touches assez périlleuses, facilitées par l’utilisation de cette manette Pro.

Pour le reste, la manette communique sans-fil avec la console et se recharge via un câble USB-C. L’autonomie annoncée par Nintendo est de 40 heures. Notez enfin que le contrôleur supporte les Amiibo grâce à l’intégration d’une puce NFC.

Pourquoi recommande-t-on cette manette ?

C’est la manette idéale pour jouer sur votre TV

Son port USB-C et son autonomie confortable

Tout simplement une manette Switch supplémentaire à moindre coût

En utilisant le coupon promotionnel d’un montant de 5,69 euros, la manette Pro pour Nintendo Switch est aujourd’hui disponible sur Amazon à 50 euros, au lieu de 79 euros.

Elle est également disponible au même prix sur Cdiscount avec le code promo AFFAIRE10.

