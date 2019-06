La manette sans-fil Xbox One est tout simplement la meilleure solution pour jouer sur console, mobile, tablette ou PC. Intéressés ? Elle est aujourd’hui remisée à 38 euros sur Amazon dans son édition spéciale Phantom Black.

Habituellement commercialisée autour d’une soixantaine d’euros, la manette sans-fil Xbox One est aujourd’hui disponible à 38 euros sur Amazon, soit une économie d’un peu plus de 20 euros sur son prix d’origine, mais seulement sur l’édition spéciale Phantom Black, légèrement transparente.

On le répète, la manette Xbox One est la meilleure manette de jeu. Elle possède d’une part un revêtement très agréable au toucher et un poids bien réparti pour trouver naturellement son équilibre dans les mains du joueur. D’autre part, elle est alimentée par deux piles AAA qui lui procurent une autonomie extrêmement confortable. Le parfait compromis pour rester tranquillement de nombreuses heures au fond du canapé. Toutefois, il est vivement conseillé d’investir dans des piles rechargeables, ou encore dans un kit de recharge avec batterie.

Elle fonctionne en Bluetooth 4.0 ou en mode filaire avec un câble MicroUSB (non fourni) et offre une grande polyvalence pour s’adapter à de nombreux supports. En effet, ce contrôleur n’est pas uniquement conçu pour la console de Microsoft, mais permet également de jouer sur smartphone, tablette, PC, ou encore sur Nvidia Shield.

Pour savoir comment l’utiliser avec un appareil sous Android, nous vous expliquons tout à cette adresse.

Pourquoi recommande-t-on cette manette ?

La meilleure manette de jeu

Confortable et autonome pour jouer de nombreuses heures

Et surtout compatible avec de nombreux supports (dont les appareils Android)

La manette Xbox One Phantom black est aujourd’hui disponible à partir de 38 euros sur Amazon, contre 60 euros environ habituellement.

Retrouvez la manette Xbox One Phantom Black à 38 euros

Si vous préférez les modèles classiques (noir ou blanc) sont remisés à partir de 43 euros sur Amazon.

Retrouvez la manette Xbox One noire à 43 euros

Retrouvez la manette Xbox One blanche à 43 euros

N’hésitez pas à retrouver notre guide complet des accessoires de gamers sur mobile pour en savoir plus.