Vous avez besoin d’acquérir un nouvel ordinateur portable mais vous avez un petit budget ? Cdiscount propose le Chromebook 14-ca004nf de HP à 179 euros au lieu de 269 euros à sa sortie, l’un des meilleurs rapports qualité/prix des Soldes d’été 2019.

Les Chomebook ont réussi à devenir avec le temps de vrais alternatives aux ordinateurs portables de milieu de gamme sous Windows 10. Avec Chrome OS en perpétuelle évolution et comportant des spécificités uniques (applications Android, Google Assistant, synchronisation messages, notifications avec smartphone Android et partage de connexion 4G automatique).

Le HP Chromebook 14-ca004nf est une bonne solution d’entrée de gamme sous ChromeOS. Il est équipé d’un écran IPS Full HD de 14 pouces, d’un CPU Intel Celeron N3350 épaulé par 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Même si la configuration est assez legère, elle sera suffisante pour faire tourner Chrome OS et réaliser des tâches web et bureautique sans ralentissements. Vous pourrez même profiter de quelques applications Android grâce à sa compatibilité avec le Play Store. Il se recharge via USB C et dispose d’une autonomie moyenne de 10 heures.

Bonus : il sera compatible avec Stadia dès le lancement, ce qui vous permettra de jouer à de nombreux jeux AAA sans ralentissements

Ce qu’il faut retenir

Un excellent rapport qualité/prix

Compatible avec les applications Android

100 Go offerts sur Google Drive durant 2 ans

Annoncé à 269 euros, on retrouve le Chromebook 14-ca004nf de HP à 179 euros sur Cdiscount à l’occasion des soldes d’été 2019. Pour le comparer aux autres modèles du marché, rendez-vous sur notre guide des meilleurs Chromebook de 2019.

