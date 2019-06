Les soldes ont commencé chez les commerçants, difficile de s’y retrouver. Nous sommes là pour ça, voici notre sélection des meilleurs bons plans d’Amazon.

Pas simple de se repérer dans les centaines d’offres et de bons plans en tout genre des soldes d’été 2019. Nous avons épluché l’ensemble des offres pour vous sélectionner les vrais bons plans : ceux qui méritent votre argent. Un bon plan est à la fois une bonne réduction de prix, mais aussi un bon produit que l’on aurait acheté en dehors de toutes périodes de soldes.

Les soldes démarrent officiellement le mercredi 26 juillet à 8 heures du matin. Cette sélection sera mise à jour plusieurs fois pendant les soldes, n’hésitez pas à revenir consulter les nouvelles offres. Sachez également que Amazon organise les traditionnelles journées Prime Day qui auront lieu mi-juillet. Une autre occasion de faire de belles économies.

Retrouvez toutes les promotions Amazon sur cette page dédiée, et ci-dessous notre sélection qui sera mise à jour régulièrement.

GoPro Hero7 Silver : la caméra SUV

GoPro n’est plus seul dans le game, surtout depuis l’arrivée de DJI. Le groupe américain a néanmoins vraiment bien réagi avec la Hero 7 Black. Vous pouvez facilement la confondre avec les autres car elle a repris presque exactement le design tout noir, imperméable et caoutchouteux de ses prédécesseurs (Hero 5 et Hero 6 Black). Elle utilise d’ailleurs le processeur GP1 personnalisé de GoPro. Nous avons testé la Hero 7 Black (avec un petit écran supplémentaire et avec l’algorithme de stabilisation numérique) mais les deux se valent vraiment sur le plan de la vidéo et de la photographie. La Silver filme bel et bien en 4K, comme la Black. Bref, elle est à 233 euros au lieu de 260 euros sur Amazon.

Retrouver la GoPro Hero 7 Silver sur Amazon

Jabra Elite 85h et le Bose QuietConfort 35 II : deux casques sans-fil, vous avez le choix

Nous n’allons pas vous bousculer… mais il n’a jamais été aussi intéressant de craquer pour un casque sans fil. Le Bose QuietConfort 35 II est à 280 euros (au lieu de 380 euros). Enfin, le Elite 85h récemment testé sur FrAndroid est à 234 euros au lieu de 260 euros. Enfin, sachez que le casque Sony WH-1000XM3 est également en promo.

Retrouver le Bose QuietConfort 35 II sur Amazon

Retrouver le Jabra Elite 85h sur Amazon

Les caméras Arlo

Amazon propose également des promotions sur l’ensemble des produits Arlo, dont les différents packs avec la Pro 2. Il s’agit de l’offre de sécurité maison de Netgear avec sa caméra vedette qui répond aux pré-requis : pas de fils, un flux HD 1080p et la résistance aux intempéries. On apprécie également le système audio bidirectionnel, la batterie rechargeable qui dure six mois et son champ de vision de 130 degrés.

Retrouver Arlo les produits sur Amazon

