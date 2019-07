Les promotions sont rares sur les AirPods, alors quand il y a en a, il faut en profiter. La dernière version des écouteurs true wireless d’Apple tombe sous la barre des 200 euros, vendus et expédiés par Amazon.

Habituellement commercialisés à 229 euros la dernière version des AirPods est affiché à 198 euros sur Amazon. Une trentaine d’euros de moins appréciable pour ce best seller qui n’a justement pas souvent droit à des promotions.

Pas besoin de présenter les écouteurs true wireless d’Apple. Vous les avez vu partout. On fera simplement une piqûre de rappel pour cette dernière version. Par rapport aux AirPods originaux, on garde le design iconique, l’autonomie d’environ 5h, le bluetooth 5, la qualité audio supérieure à la moyenne et surtout le confort exceptionnel.

Les changements sont à chercher au niveau du boitier de recharge, désormais compatible sans fil Qi. Cela fonctionne avec n’importe quel station de recharge ou smartphone offrant de la charge inversée utilisant le protocole. S’ils se marient évidemment parfaitement avec l’iPhone — l’appairage a quelque chose de magique — ils fonctionnent également avec des terminaux Android. On pense notamment aux Galaxy S10 ou le P30 Pro qui disposent justement de la recharge inversée.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

La procédure d’appairage est un peu plus fastidieuse qu’avec un iPhone, mais une fois faite, ils connecteront tout aussi naturellement avec un terminal Android, dès l’ouverture de la boîte.

Pourquoi recommande-t-on les AirPods ?

Le confort des AirPods (et le style, si vous aimez)

Ils fonctionnent sur iOS et Android

Le boîtier de recharge sans-fil bien pratique

Les AirPods avec boîtier de recharge sans-fil sont disponibles à 198 euros au lieu de 229 sur Amazon.

https://www.amazon.fr/dp/B07PYM8FB8?camp=1642&creative=6746&linkCode=ur2&tag=fransite-21&_encoding=UTF8