Les barres de son demeurent une excellente solution pour améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma. La Bose Solo 5 profite d’une belle remise pour Prime Day 2019 et passe à 169 euros au lieu de 279 euros habituellement.

Vous avez envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour avoir une meilleur immersion dans les films et les jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont le moyen le plus simple d’améliorer l’audio de votre télévision.

Bose est un spécialiste en la matière et propose dans son catalogue une belle gamme de barre de son. La Bose Solo 5 est son modèle le plus accessible, mais qui propose une prestation très honorable avec un encombrement très réduit. Elle proposera un meilleur rendu sonore que la majorité des téléviseurs et pourra également servir d’enceinte Bluetooth. Niveau sonore, elle permet malgré sa taille une bonne spatialisation du son et est particulièrement efficace pour retransmettre des dialogues.

Les points clefs à retenir

Un excellent rapport qualité/prix pour améliorer le son de sa TV

Permet d’écouter de la musique en Bluetooth

Compacte et polyvalente (entrée optique, analogique en mini-jack, coaxiale ou via Bluetooth)

La Bose Solo 5 passe à 169 euros au lieu de 279 euros pour Prime Day 2019.

Retrouvez la Bose Solo 5 à 179 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.