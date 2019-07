La Microsoft Surface Pro 6 est la dernière itération de la tablette hybride sous Windows de la marque américaine. Elle est disponible à 749 euros à l’occasion de Prime Day 2019.

La Surface Pro 6 profite d’une belle baisse de prix sur Amazon pour Prime Day. Elle passe à 749 euros au lieu de 1069 euros à sa sortie, soit une belle remise de 320 euros.

La tablette de Microsoft est la dernière itération de la gamme Surface Pro. Elle dispose d’un excellent écran IPS tactile de 12,3 pouces avec une définition de 2736 x 1824 pixels et d’un Intel Core i5-8250U couplé à 8 Go de mémoire vive. Pour le stockage, elle embarque un SSD de 128 Go. Petit bémol au niveau de la connectique, il faudra composer sans port USB Type-C. La tablette comprend 2 ports USB 3.0, un port mini DisplayPort, un port Surface Connect pour recharger la tablette, un mini-jack et un lecteur de cartes microSD.

On apprécie également sa caméra frontale Windows Hello qui permet d’utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller la tablette. Pour en savoir plus sur la Surface Pro 6 de Microsoft, rendez-vous sur notre test où nous lui avons attribué la note de 8/10.

La Microsoft Surface Pro 6 passe à 749 euros au lieu de 1069 euros pour Prime Day 2019.

