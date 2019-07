Surtout connu pour ses smartphones, Huawei propose depuis peu des PC portables en France. Pendant les Prime Day, le MateBook 13 pouces 512 Go est à 899 euros au lieu de 1299.

Cela fait maintenant quelques mois que Huawei s’est sérieusement attaquer au marché des PC portable en France et les machines que le firme propose sont franchement de bonne facture. Pendant les Prime Day, le MateBook 13 512 Go est à 899 euros au lieu de 1299 habituellement.

Cette version du laptop de Huawei est confortablement dotée avec un écran de 2160 x 1440 de 13 pouces, tactile par dessus le marché. L’ordinateur est propulsé par un processeur Intel Core i7 avec 8 Go de RAM. Pas de carte graphique dédiée en revanche. Les jeux 3D gourmands auront donc un peu de mal à tourner. Enfin, on trouve 512 confortables Go pour le stockage. C’est — très — rare sous la barre des 1000 euros.

Ultrabook oblige, le format est contenu avec 1,5 cm d’épaisseur et un poids de 1,3 kg. Il se recharge via l’un des deux connecteurs USB C et Huawei promet 2h d’utilisation avec seulement 15 minutes de charge. Le firme ne donne toutefois pas d’estimation de l’autonomie totale. Pour le reste des connecteurs vous avez… un jack. Point.

Les points clefs à retenir

Écran 13 pouces tactile 2160 x 1440

Intel Core i7, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage

Deux ports USB C, une prise jack et c’est tout

