Bien que le Cloud soit une solution intéressante, mieux vaut être prudent avec un support physique pour conserver les précieuses données (photos de vacances, vidéos souvenirs, etc.) que l’on accumule au fil des années. Le SSD portable SanDisk Extreme 500 Go s’affiche aujourd’hui à 85 euros sur Amazon pendant les Prime Day 2019.

L’avantage du SSD de SanDisk est son aspect compact, il ne mesure que 9,6 x 4,9 x 0,9 cm. Un côté pratique au quotidien qui permet de facilement le transporter dans la poche, dans un sac à main, et peut même faire office de porte-clé grâce à son encoche. Son design est mignon, il est d’ailleurs recouvert d’une texture en gomme pour éviter de glisser.

Il possède un débit correct (environ 500 Mo/s en lecture et écriture), même si on peut observer, de temps en temps, une baisse de performances sur certains transferts. Compatible USB Type-C, il est livré avec un câble adéquat de 16 centimètres ainsi qu’un adaptateur USB Type-A.

Notez qu’il est d’ailleurs certifié IP55 pour résister aux éclaboussures et à la poussière. Pour comparer ce modèle avec d’autres, n’hésitez d’ailleurs pas à consulter notre guide des SSD externes portables.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Design compact pour faciliter le transport

Débit correct (500 Mo/s)

Compatible USB-Type C (avec adaptateur USB Type-A)

Le SSD portable SanDisk Extreme 500 Go est aujourd’hui disponible à 85 euros sur Amazon, contre environ 150 euros habituellement.

Les mêmes modèles existent avec une capacité de stockage plus importante : 1 To pour 142 euros et 2 To pour 281 euros.

