Pendant les Prime Day sur Amazon, les SSD n’ont jamais été aussi abordables. Pour preuve, le Samsung 860 EVO est aujourd’hui disponible à 64 euros seulement pour le modèle 500 Go. Celui avec 1 To de stockage est également en promotion à 107 euros.

Si votre ancien HDD a rendu l’âme et que vous recherchez une solution abordable pour le remplacer pendant les Prime Day, nous avons la solution : le SSD Samsung 860 EVO est aujourd’hui disponible à partir de 64 euros. Plusieurs modèles sont disponibles.

Le SSD 860 EVO du constructeur coréen opte pour le format 2,5 pouces classique, il peut donc se loger facilement à l’intérieur de votre PC ou ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks bien trop fins pour accueillir ce type de formats. Si les SSD sont alors plus compacts que des disques à plateau traditionnels, ils se veulent surtout bien plus résistants — en témoigne d’ailleurs leur nom Solid State Drive. Ils résistent aux chocs et aux vibrations pour favoriser la sauvegarde des données sur le long terme.

Il propose une vitesse de lecture jusqu’à 550 Mo/s et une vitesse d’écriture jusqu’à 520 Mo/s, ce qui est relativement rapide et très efficace à l’usage au quotidien. Quels que soient le système d’exploitation ou les logiciels installés dessus, ils s’exécuteront rapidement. De plus, il embarque la 4e génération de mémoire V-NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en endurance, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique.

Bref, on ne peut que vous conseiller d’équiper votre machine avec un SSD, d’autant plus qu’ils sont dorénavant bien plus abordables qu’à l’accoutumée.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Plus rapide qu’un HDD

Un rapport capacité/prix intéressant

Tout simplement le prix le plus bas jamais constaté

Le SSD Samsung 860 EVO est actuellement en promotion pour deux modèles pendant les Prime Day sur Amazon : 500 Go à 64 euros et 1 To à 107 euros.

Retrouvez le SSD Samsung 860 EVO (500 Go) à 64 euros

Retrouvez le SSD Samsung 860 EVO (1 To) à 107 euros

