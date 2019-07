Article sponsorisé par SFR

Ce qui n’était autrefois qu’une offre promotionnelle devient un abonnement fibre à part entière. SFR a décidé de pérenniser son abonnement Fibre à 15 euros pendant un an, il constitue désormais l’offre d’entrée de gamme du FAI. Tant mieux, car c’est un excellent rapport qualité/prix.

Il y a du changement dans les offres fixes de SFR. L’opérateur au carré rouge a décidé d’intégrer son abonnement Fibre à 15 euros par mois dans sa gamme habituelle. Autrefois exclusivement disponible à l’occasion de promotions, il constitue donc désormais la solution la moins onéreuse. Il a beau être le prix d’appel, il ne s’agit pas pour autant d’un abonnement au rabais comme nous allons le voir. L’abonnement est proposé à 15 euros par mois la première année, puis 38 euros par mois, location de box incluse, avec un engagement de 12 mois.

SFR Fibre : 400 Mb/s, dans les deux sens

L’offre de base de SFR en Fibre est assez bien dotée par rapport à ses concurrentes. Elle propose des débits, en fonction de votre éligibilité, allant jusqu’à 400 Mb/s là où l’on trouve plus généralement 300 Mb/s. C’est d’ailleurs ce que faisait SFR par le passé avant d’offrir 100 Mb/s supplémentaires. De quoi télécharger tous ses contenus à vitesse grand V et streamer dans les meilleures conditions possible.

En savoir plus l'abonnement SFR Fibre à 15 euros

Notez que les débits sont symétriques, vous profitez donc de 400 Mb/s aussi bien en téléchargement (download) que dans le sens inverse (upload). C’est plus de 10 fois plus rapide qu’un bon ADSL (environ 30 Mb/s) et on profite en plus d’une stabilité à toute épreuve et d’une latence faible. Ce sont les deux autres points forts de la fibre optique qui parleront surtout aux joueurs en ligne.

160 chaînes TV, et plus si affinités

L’abonnement SFR Fibre est une offre triple play, elle intègre donc également la TV et la téléphonie fixe. On trouve dans cette formule 160 chaînes de télévision, toute la TNT bien évidemment, mais aussi des chaînes thématiques comme RMC News Sport ou Disney Channel HD pour vos enfants, en plus de chaînes d’informations et de chaînes étrangères. Vous pourrez ensuite ajouter toute une série d’options.

En savoir plus l'abonnement SFR Fibre à 15 euros

On pourra citer pour commencer les 18 chaînes RMC Sport pour 9 euros par mois pour les clients SFR au lieu de 19 ou le pack « Plus Sport » qui comprend 9 chaînes et services : RMC Sport 1 à 4, beIN SPORTS HD 1 où l’on retrouve les plus grands événements, beIN SPORTS HD 2 pour le Football, beIN SPORTS HD omnisports. Cela vous permettra de suivre, entre autres, la Ligue des Champions, les ligues 1 et 2 ainsi que la Premier League pour seulement 19 euros par mois pour les clients SFR, au lieu de 34.

Les amateurs de cinéma pourront se tourner vers le pack ciné/séries. Il ajoute plusieurs chaînes, dont Altice Studio, Paramount Channel, TCM cinéma ou encore SFR Play pour la VOD. Vous profiterez notamment de films en exclusivité diffusés 12 mois après la sortie salle, dont des blockbusters ou des séries inédites. Chacun devrait y trouver son bonheur.

Reste enfin la téléphonie. Avec cette offre, vous pouvez téléphoner en illimité vers les fixes en France. Une option est disponible pour pouvoir appeler les mobiles également, elle est proposée à 5 euros par mois.

La Box de SFR

Avec SFR Fibre, vous bénéficiez, si vous êtes éligible, de la dernière box SFR. Elle a été conçue pour vous faire profiter au mieux de la fibre optique, que cela soit via une connexion filaire ou en Wi-Fi. Le décodeur TV est quant à lui capable d‘enregistrer jusqu’à 8 heures de programmes et d’accéder tous les services de Replay, et VOD comme SFR Play, OCS ou encore Netflix.

Si vous avez plusieurs TV à la maison, il est possible de souscrire à l’offre « multi-TV » de SFR. Pour 10 euros supplémentaires par mois, vous retrouvez toutes vos chaînes et vos services sur un deuxième écran dans la maison.

La presse et les livres numériques à moitié prix

En vous abonnant chez SFR vous profitez enfin de réductions de 50 % sur SFR Presse Premium et Youboox One ainsi proposés à 5 euros par mois chacun au lieu de 10. Le premier service vous permet de consulter en illimité de nombreux titres de presse. Vous y trouverez des quotidiens nationaux comme Libération ou Le Figaro ou de News Magazines comme l’Express, mais aussi de la presse spécialisée comme 01net, Challenges, Elle ou encore l’Équipe.

Youboox One s’intéresse quant à lui à la littérature et aux BD des bénéficiez de milliers d’œuvres à lire sur votre PC, smartphone ou votre tablette, y compris hors connexion. Littérature classique, moderne, jeunesse, pour ado ou encore bien-être il y aura forcément quelques à lire pendant les vacances ou dans le transport en commun.

En savoir plus l'abonnement SFR Fibre à 15 euros