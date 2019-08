Cdiscount propose aujourd’hui le pack idéal pour s’équiper avec du matériel Hewlett-Packard à petit prix. Il se compose d’un ordinateur portable de 14 pouces, d’une imprimante, d’une souris filaire et d’une sacoche de transport : le tout pour 179 euros. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Si vous comptiez acheter un nouvel ordinateur portable pour prendre des notes ou naviguer sur Internet, nous avons le pack qu’il vous faut ! Le laptop HP 14-cm0995nf est aujourd’hui vendu à 179 euros sur Cdiscount avec une imprimante, une souris filaire et une sacoche. De plus, un abonnement d’un an à Office 365 Personnel est également offert — normalement d’une valeur de 69 euros.

L’ordinateur portable HP 14-cm0995nf fait tout dans le basique. Son design ne casse pas trois pattes à un canard, son écran 14 pouces affiche une définition HD de 1 366 x 768 pixels suffisante pour regarder des vidéos sur Internet et sa fiche technique (CPU AMD A4 9125 cadencé à 2,3 GHz, processeur graphique AMD Radeon R3 et 4 Go de mémoire vive) saura répondre aux besoins primaires, tels que faire des recherches sur Internet, par exemple.

Avec l’abonnement d’un an offert à la suite Office 365 Personnel, il est surtout idéal pour prendre des notes, faire de jolis tableaux Excel ou encore créer des diaporamas sur PowerPoint. L’utilisation n’ira en revanche pas plus loin que ça. Ce n’est pas l’ordinateur portable qui vous permettra de jouer à des jeux ou d’utiliser des logiciels gourmands comme Photoshop. Il tourne sous Windows S, une version allégée de l’OS qui ne permet d’ailleurs pas l’installation d’applications autres que celles disponibles sur le Store Microsoft.

Pour conclure, ce pack est davantage destiné à celles et ceux qui n’ont aucun équipement à la maison. Avec l’imprimante, la souris et la sacoche de transport, vous aurez dorénavant tout ce qu’il vous faut.

Pourquoi recommande-t-on ce pack ?

Une solution économique pour s’équiper à petit prix

L’abonnement d’un an offert pour Office 365 Personnel

Un ordinateur portable suffisant pour une utilisation basique

Le pack Hewlett-Packard comprenant un ordinateur portable, une imprimante, une souris et une sacoche s’affiche à 179 euros sur Cdiscount. Notez qu’il s’agit normalement du prix du laptop vendu seul.

