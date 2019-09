Pour les French Days, les AirPods 2 profitent d’une belle remise chez plusieurs marchands français et voient leur prix chuté à 139 euros au lieu de 179 euros sur l’Apple Store.

Les AirPods sont devenus une référence sur le marché des écouteurs sans fil depuis leur sortie. Pendant les French Days, ils s’affichent à 139 euros sur Cdiscount au lieu de 179 euros habituellement.

Les Apple AirPods 2 en bref

Ils peuvent s’appairer à d’autres appareils que les produits Apple

Une bonne expérience audio et une autonomie très convenable

Intégration native de Siri

Retrouvez les AirPods 2 à 139 euros sur Cdiscount

Apple AirPods 2 en détails

Les AirPods 2 proposent une évolution mineure des célèbres écouteurs de la marque à la pomme. Ils sont toujours reliés au boîtier de charge et profitent de l’appareillage intelligent sur tous les produits Apple (MacBook, iPhone, Apple Watch et Apple TV).

Plus agréables à porter que des écouteurs intra-auriculaires pour la majorité des personnes, ils bénéficient d’une autonomie de 5 heures et se rechargent via le boîtier de charge fournis. Sur cette version, le boîtier se recharge avec un câble lightning.

Les AirPods 2 sont compatibles Bluetooth 5, comme tous les iPhone depuis 2018, afin de bénéficier surtout d’une connection plus stable. Bien entendu, ils pourront être utilisés comme n’importe quel écouteurs Bluetooth sur des smartphones Android ou des ordinateurs Windows, mais ils perdront quelques fonctionnalités qui ont fait leur renommée (arrêt automatique de la musique, connection bluetooth automatique, double-tap pour changer de musique etc). Cependant, et surtout à ce prix, ce sont de très bons écouteurs qui ont l’avantage d’être ultra-compacts avec la taille réduite du boîtier.

Pendant les French Days, les AirPods 2 d’Apple sont disponibles à 139 euros chez Cdiscount.

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !