Si vous recherchez un TV pas cher, idéalement compatible 4K UHD, vous allez être comblés pendant les French Days. Le téléviseur HISENSE de 50 pouces (126 cm) est en ce moment remisé à 299 euros seulement sur Cdiscount.

Les French Days représentent le moment idéal pour s’équiper avec du matériel neuf et pas cher. Preuve à l’appui avec le TV 4K UHD de la marque HISENSE, aujourd’hui remisé à 299 euros sur Cdiscount. Une offre à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent remplacer leur vieux téléviseur.

Le TV HISENSE en bref

Un téléviseur 4K UHD pas cher

Avec une grande diagonale d’écran

Et toutes les fonctionnalités d’une Smart TV

Il est en ce moment disponible à 299 euros sur Cdiscount, contre 549 euros habituellement.

Le TV HISENSE en détail

À ce prix, le téléviseur HISENSE d’une diagonale de 50 pouces (126 cm) est la solution la plus abordable pour profiter de la 4K dans son salon (ou dans sa chambre). Compatible UHD, vous pourrez alors profiter de vos Blu-Ray 4K de la meilleure des façons, et même contempler des graphismes spectaculaires lors d’une partie de jeu vidéo si vous êtes équipé d’une Xbox One X ou d’une PlayStation 4 Pro. C’est également un bon investissement si vous avez précommandé Google Stadia, par exemple. De plus, il est compatible HDR.

Ce téléviseur propose également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV. Il est donc possible d’accéder à des applications de sVOD telles que Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et bien plus. En ce qui concerne la connectique, elle est équipée de 3 ports HDMI ainsi qu’un port VGA.

