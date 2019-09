Le Bose QuietComfort 35 II est l’un des meilleurs casques audio du marché. Pendant les French Days, il descend à un tarif inédit : 255 euros sur fnac.com. Une belle baisse de prix lorsque l’on prend en compte qu’il a longtemps été vendu à 379 euros.

Que ce soit pour sa qualité sonore ou l’efficacité de sa réduction de bruit active, le Bose QC 35 II ne peut être que chaudement recommandé, surtout quand il est en promotion. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Le Bose QC 35 II en bref

L’un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché à prix réduit

Une autonomie confortable en mode sans-fil ou filaire

L’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa

Pendant les French Days, on le trouve à 255 euros sur fnac.com, soit une économie de 124 euros sur son prix d’origine.

Le Bose QC 35 II en détail

Depuis que la firme du Massachusetts a officiellement annoncé son nouveau casque, le Bose Headphones 700, l’ancien modèle — qui n’a rien perdu de sa superbe — profite désormais d’un rapport qualité/prix bien plus intéressant. Le QC 35 II saura pleinement satisfaire les plus audiophiles, avec au rendez-vous la qualité du son Bose d’une part, et le système de réduction de bruit active particulièrement efficace d’autre part.

Via l’application mobile Bose Connect (compatible iOS et Android), il est d’ailleurs très facile de paramétrer le casque selon vos envies. Pour cela, il propose différents niveaux de réduction de bruit pour s’adapter idéalement à l’environnement qui vous entoure.

Avec sa forme circum-aurale, son arceau réglable et ses oreillettes pivotantes, le QC 35 II épouse parfaitement toutes les morphologies. De plus, ses coussinets sont très agréables et permettent à vos oreilles de ne pas chauffer, même sur une longue période d’écoute. Il profite d’ailleurs d’une autonomie confortable au quotidien. Le constructeur annonce environ 20 heures d’autonomie en mode sans-fil avec la réduction de bruit active, le double en mode filaire.

Enfin, notez qu’il intègre Google Assistant et Amazon Alexa pour retrouver toutes les fonctionnalités liées à ces assistants virtuels directement sur le casque.

